الذهب يرتفع 1.5%🪙
يكسر سعر الذهب مقاومته الأخيرة ليصل إلى مستويات تاريخية جديدة، ويظل في اتجاهه الصعودي الذي استمر شهورًا. كما أن انخفاض مؤشر أسعار المنتجين في الولايات...
أخبار الأسواق
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة. ومع ذلك، لم تكن هناك مفاجأة وكان قرار بنك كندا متماشيًا مع إجماع السوق - حيث خفض بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.50%. معدل الفائدة: السابق:2.75%، المتوقع:...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1370, الفعلي: 1312 انشاء المنازل: السابق: 1428, المتوقع: 1370,الفعلي: 1307 لم يبالغ زوج العملات EUR/USD في رد فعله، على الرغم من أن البيانات فاجأت الجميع بقراءة أقل، وهو ما قد يشير...
في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت غرينتش، سيُعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة الأمريكية. ولأسابيع، ساد تفاؤلٌ في السوق بشأن خفضٍ بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الأول منذ آخر خفضٍ للفائدة من 4.75% إلى 4.5% في ديسمبر 2024. كما تتزايد التكهنات حول احتمال خفضٍ كبيرٍ بمقدار 50 نقطة أساس، مع...
Gold’s price is breaking its recent resistance to achieve new historical highs, remaining in its months-long upward trend. Lower PPI in the US and...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي أبل تصدر Iphone 16 الجديد الذهب يستقر بانتظار الأسبوع المقبل قرار البنك المركزي الأوروبي في...
وول ستريت في مزاج متباين في بداية الجلسة مؤشر راسل 2000 يربح 0.72% أسهم موديرنا تهبط 15.5% بعد أن قالت الشركة إنها تخطط لخفض ميزانية البحث والتطوير...
Wall Street in mixed mood at the beginning of the session Russell 2000 gains 0.72% Moderna's shares drop 15.5% after the company said it plans...
البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مؤشر داكس يفقد زخمه في بداية اليوم باير تدافع بنجاح عن منتج Roundup في محكمة فيلادلفيا...
ECB lowers interest rates by 25 bp DAX loses its early-day momentum Bayer successfully defends Roundup product in US Philadelphia court European...
ارتفعت قيمة الريبل (XRP) بنحو 6% بعد أن أفادت التقارير أن Grayscale تخطط لإنشاء أول صندوق XRP. كما كتبت FOX Business في مقال حصري، "في صباح يوم...
The Ripple (XRP) is up nearly 6% after Grayscale is reportedly planning to create the first XRP trust. As FOX Business wrote in an exclusive...
بدأ للتو المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي بشأن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس، بما يتماشى مع توقعات المحللين....
The ECB conference call on the Central Bank's decision to cut the deposit rate by 25 basis points has just begun, in line with analysts' expectations....
01:30 PM BST, United States - Inflation Data for August: Core PPI: actual 2.4% YoY; forecast 2.5% YoY; previous 2.4% YoY; Core...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (Y/Y): السابق: 2.4%, المتوقع: 2.5%, الفعلي: %2.4 مؤشر...
As expected, the European Central Bank decided to cut the key deposit rate by 25 basis points to 3.5%. Shortly after the publication, the euro gained...
تم اصدار قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة معدل تسهيلات الودائع: السابق: 3.75%، المتوقع: 3.50%، الفعلي: 3.50% معدل الفائدة: السابق:4.25%،...
تستمر أسعار النفط في الارتفاع اليوم، حيث تلقى الدولار الأمريكي دعمًا من بيانات مؤشر أسعار المستهلك أمس، وتعليق جزء كبير من الطاقة الإنتاجية في خليج المكسيك...
Oil prices continue to rise today, as the US dollar was supported by yesterday CPI data, and suspension of a significant portion of production capacity...
وفقًا لمصادر رويترز، فإن شركة الخدمات اللوجستية الدنماركية DSV (DSV.DK) في طريقها للاستحواذ على شركة الخدمات اللوجستية للسكك الحديدية Schenker التابعة...
According to Reuters sources, Danish logistics firm DSV (DSV.DK) is on the away to acquire Deutsche Banhn's spinned off railway logistics company Schenker,...
أغلقت أسهم شركة أبل عند 222.90 دولارًا يوم الأربعاء، على الرغم من تدفق الأخبار المتباينة. ارتفع السهم بنسبة 16.1٪ منذ بداية العام، مدفوعًا إلى حد كبير...
