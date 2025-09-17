اقرأ أكثر

عاجل: قرار معدل الفائدة من بنك كندا

١٧ سبتمبر ٢٠٢٥

أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة. ومع ذلك، لم تكن هناك مفاجأة وكان قرار بنك كندا متماشيًا مع إجماع السوق - حيث خفض بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.50%. معدل الفائدة: السابق:2.75%، المتوقع:...

عاجل: بيانات الإسكان من الولايات المتحدة الامريكية

١٧ سبتمبر ٢٠٢٥

صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1370, الفعلي: 1312 انشاء المنازل: السابق: 1428, المتوقع: 1370,الفعلي: 1307   لم يبالغ زوج العملات EUR/USD في رد فعله، على الرغم من أن البيانات فاجأت الجميع بقراءة أقل، وهو ما قد يشير...

📉انخفض EURUSD بنسبة 0.15%

١٧ سبتمبر ٢٠٢٥

في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت غرينتش، سيُعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة الأمريكية. ولأسابيع، ساد تفاؤلٌ في السوق بشأن خفضٍ بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الأول منذ آخر خفضٍ للفائدة من 4.75% إلى 4.5% في ديسمبر 2024. كما تتزايد التكهنات حول احتمال خفضٍ كبيرٍ بمقدار 50 نقطة أساس، مع...

١٢ سبتمبر ٢٠٢٤
١١:٤٤ ص

التقويم الاقتصادي: قرار أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، وطلبات البطالة في الولايات المتحدة، ومؤشر أسعار المنتجين في دائرة الضوء 🗽

تفتح أسواق الأسهم الأوروبية على ارتفاع، بعد جلسة أمريكية رائعة ومكاسب آسيوية تركز أنظار سوق العملات على قرار البنك المركزي الأوروبي (1:30 مساءً بتوقيت...
١١ سبتمبر ٢٠٢٤

