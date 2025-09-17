Stock of the week - Apple (12.09.2024)
Apple shares closed at $222.90 on Wednesday, despite the mixed newsflow. The stock is up 16.1% year-to-date, largely driven by excitement around the company's...
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة. ومع ذلك، لم تكن هناك مفاجأة وكان قرار بنك كندا متماشيًا مع إجماع السوق - حيث خفض بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.50%. معدل الفائدة: السابق:2.75%، المتوقع:...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1370, الفعلي: 1312 انشاء المنازل: السابق: 1428, المتوقع: 1370,الفعلي: 1307 لم يبالغ زوج العملات EUR/USD في رد فعله، على الرغم من أن البيانات فاجأت الجميع بقراءة أقل، وهو ما قد يشير...
في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت غرينتش، سيُعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة الأمريكية. ولأسابيع، ساد تفاؤلٌ في السوق بشأن خفضٍ بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الأول منذ آخر خفضٍ للفائدة من 4.75% إلى 4.5% في ديسمبر 2024. كما تتزايد التكهنات حول احتمال خفضٍ كبيرٍ بمقدار 50 نقطة أساس، مع...
يواصل الين الياباني خسارة قيمته أمام الدولار على الرغم من التعليقات المتشددة التي أدلى بها ناوكي تامورا من بنك اليابان. وأشار المصرفي إلى أن أسعار الفائدة...
The Japanese yen is losing to the dollar despite hawkish comments by Naoki Tamura of the Bank of Japan. The banker indicated that rates in Japan should...
وفقًا لرئيس البنك المركزي البرتغالي، فإن قرار اليوم سيكون "سهلًا". وهذا يعني أن أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي ستخفض بمقدار 25 نقطة...
According to the head of Portugal's central bank, today's decision will be “easy.” This means that ECB interest rates will be cut by...
تفتح أسواق الأسهم الأوروبية على ارتفاع، بعد جلسة أمريكية رائعة ومكاسب آسيوية تركز أنظار سوق العملات على قرار البنك المركزي الأوروبي (1:30 مساءً بتوقيت...
European stock market opens higher, after great US session and Asian gains Currency market attention focused on ECB decision (1:15 PM BST); market...
ارتفعت تقلبات السوق يوم الأربعاء حيث قرر المستثمرون ما إذا كان خفض توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي صعوديًا أم هبوطيًا للأسواق المالية....
الساعة 08:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، إسبانيا - بيانات التضخم لشهر أغسطس: مؤشر أسعار المستهلك الإسباني: الفعلي 0.0% على أساس شهري؛ المتوقع 0.0% على...
08:00 AM BST, Spain - Inflation Data for August: Spanish HICP: actual 0.0% MoM; forecast 0.0% MoM; previous -0.7% MoM; Spanish...
مؤشر أسعار الجملة الألماني على أساس شهري: -0.8% (0.3% سابقًا) مؤشر أسعار الجملة الألماني على أساس سنوي: -1.1% (0.1% سابقًا) مؤشر أسعار المستهلك...
German Wholesale Price Index MoM: -0.8% (Previous 0.3%) German Wholesale Price Index YoY: -1.1% (Previous -0.1%) Sweden CPI (August) YoY: 1.9%...
أغلقت جلسة الأمس في وول ستريت بمكاسب قوية في المؤشرات، واستمرت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) اليوم في التحرك الصعودي الذي بدأ أمس من جلسة النقد....
Yesterday's session on Wall Street closed with solid gains in the indices, and today Nasdaq 100 (US100) futures continued yesterday's upward...
محت المؤشرات الرئيسية في الولايات المتحدة معظم الخسائر التي تكبدتها منذ افتتاح جلسة التداول النقدي وفي وقت النشر، انخفض مؤشر US500 بنسبة 0.20%، وانخفض...
Major U.S. indices erased most of the losses from the opening of the cash session. At the time of publication, the US500 is down 0.20%, the US200...
اليوم، في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، صدرت بيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلك للولايات المتحدة. وتبين أن تقرير أغسطس كان متفائلاً نسبيًا بشأن المقياس...
Today at 1:30 PM BST, the CPI inflation data for the USA was released. The August report turned out to be relatively optimistic for the headline measure...
03:30 PM BST, United States - EIA Data: Crude Oil Inventories: actual 0.833M; forecast 0.900M; previous -6.873M; Gasoline Inventories:...
