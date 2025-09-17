عاجل: بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر...
أخبار الأسواق
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة. ومع ذلك، لم تكن هناك مفاجأة وكان قرار بنك كندا متماشيًا مع إجماع السوق - حيث خفض بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.50%. معدل الفائدة: السابق:2.75%، المتوقع:...
المزيد
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1370, الفعلي: 1312 انشاء المنازل: السابق: 1428, المتوقع: 1370,الفعلي: 1307 لم يبالغ زوج العملات EUR/USD في رد فعله، على الرغم من أن البيانات فاجأت الجميع بقراءة أقل، وهو ما قد يشير...
المزيد
في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت غرينتش، سيُعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة الأمريكية. ولأسابيع، ساد تفاؤلٌ في السوق بشأن خفضٍ بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الأول منذ آخر خفضٍ للفائدة من 4.75% إلى 4.5% في ديسمبر 2024. كما تتزايد التكهنات حول احتمال خفضٍ كبيرٍ بمقدار 50 نقطة أساس، مع...
المزيد
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر...
انخفاض المؤشرات عند افتتاح الجلسة النقدية الدولار يرتفع قليلا ارتفاع عائدات السندات تفاعل السوق بشكل متباين مع إصدار مؤشر أسعار المستهلك. أظهر...
Indexes drop at the opening of the cash session Dollar trades highers Bond yields rise The market reacted mixed to the CPI release. The report...
01:30 PM BST, United States - Inflation Data for August: Core CPI: actual 0.3% MoM; forecast 0.2% MoM; previous 0.2% MoM; Core...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): السابق: 3.2%, المتوقع: 3.2%, الفعلي: %3.2 مؤشر...
مؤشر داكس الألماني يتعافى 0.37% بعد تصحيح الأمس يوني كريديت تستحوذ على حصة 9% في كوميرز بنك أدنوك الإماراتية تخطط للاستحواذ على كوفيسترو تتباطأ...
The German DAX recovers 0.37% after yesterday's correction UniCredit acquires a 9% stake in Commerzbank The Emirati ADNOC plans to acquire Covestro Yesterday's...
تقاوم أسهم شركة أستون مارتن البريطانية لصناعة السيارات الفاخرة (AML.UK) الانخفاضات في قطاع السيارات الأوسع، حيث ارتفعت بنحو 5% اليوم بعد أن أعلن المالك...
Shares in British luxury carmaker Aston Martin (AML.UK) are resisting declines in the broader automotive sector, gaining nearly 5% today after the company's...
أسهم شركة إنديتكس الإسبانية (ITX.ES)، المسؤولة عن علامات تجارية مثل زارا، وبيرشكا، وماسيمو دوتي، وبول أند بير، من بين علامات أخرى، تسجل زيادة تزيد عن 5.5%...
Shares of Spanish company Inditex (ITX.ES), responsible for brands such as Zara, Bershka, Massimo Dutti and Pull&Bear, among others, are gaining more...
التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر أغسطس 2024: توقعات السوق يشير إجماع السوق إلى زيادة في التضخم الشهري والتضخم الأساسي الشهري بنسبة 0.2%...
US CPI Inflation for August 2024: Market expectations Market consensus points to an increase in monthly and core monthly inflation at 0.2% m/m, similar...
ينتظر المستثمرون اليوم صدور بيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر أغسطس (1:30 مساءً بتوقيت جرينتش)، مع توقعات أساسية تشير إلى انخفاض في القراءة...
Investors today await the release of U.S. CPI inflation for August (1:30 PM BST), with baseline forecasts calling for a decline in the headline YoY reading...
ارتفعت أسهم كوميرز بنك (CBK.DE) بنسبة 16% في جلسة التداول الأوروبية اليوم بعد أن استحوذت شركة يوني كريديت SpA (UCG.IT) على حصة 9% في كوميرز بنك AG وتخطط...
Commerzbank (CBK.DE) shares are up 16% in today's European session after UniCredit SpA (UCG.IT) took a 9% stake in Commerzbank AG and plans to begin...
انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني اليوم إلى أدنى مستوى له منذ 28 ديسمبر 2023، حيث أعرب المشاركون في بنك اليابان عن أن المزيد من رفع أسعار...
The USDJPY pair dropped today to the lowest level since Dec. 28 2023, as BoJ participants expressed that further rate hikes are the basic scenario as Japanese...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم