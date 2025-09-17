التقويم الاقتصادي: تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر أغسطس في دائرة الضوء في وول ستريت
ضعف المعنويات عند افتتاح سوق الأسهم الأوروبية، بعد جلسة مختلطة في وول ستريت وانخفاضات في الأسهم الآسيوية الين الياباني يرتفع على خلفية تعليقات ناكاجاوا...
أخبار الأسواق
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة. ومع ذلك، لم تكن هناك مفاجأة وكان قرار بنك كندا متماشيًا مع إجماع السوق - حيث خفض بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.50%. معدل الفائدة: السابق:2.75%، المتوقع:...
المزيد
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1370, الفعلي: 1312 انشاء المنازل: السابق: 1428, المتوقع: 1370,الفعلي: 1307 لم يبالغ زوج العملات EUR/USD في رد فعله، على الرغم من أن البيانات فاجأت الجميع بقراءة أقل، وهو ما قد يشير...
المزيد
في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت غرينتش، سيُعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة الأمريكية. ولأسابيع، ساد تفاؤلٌ في السوق بشأن خفضٍ بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الأول منذ آخر خفضٍ للفائدة من 4.75% إلى 4.5% في ديسمبر 2024. كما تتزايد التكهنات حول احتمال خفضٍ كبيرٍ بمقدار 50 نقطة أساس، مع...
المزيد
ضعف المعنويات عند افتتاح سوق الأسهم الأوروبية، بعد جلسة مختلطة في وول ستريت وانخفاضات في الأسهم الآسيوية الين الياباني يرتفع على خلفية تعليقات ناكاجاوا...
Weaker sentiment at the European stock market open, following a mixed session on Wall Street and declines in Asian equities Japanese yen strengthens...
UK GDP Estimate YoY: 1.2% vs 1.4% exp. and 0.7% previously (0% MoM vs 0.2% exp. and 0% previously) UK GDP 3M/3M: 0.5% vs 0.6% exp. and 0.6% previously UK...
صدرت بيانات الناتج الإجمالي المحلي من بريطانيا وجاءت كالتالي: الناتج الإجمالي المحلي (شهري): السابق: 0.0%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: %0.0 الناتج الإجمالي...
بعد جلسة مختلطة في الغالب في وول ستريت، تتداول العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية منخفضة مرة أخرى اليوم. حيث خسر مؤشر US100 ومؤشر US30 ومؤشر US500 في...
After a mostly mixed session on Wall Street, US indices futures are trading down again today. The US100, US30 and US500 are losing in the range...
سيلتقي تاكاهيرو موري، نائب رئيس شركة نيبون ستيل، بممثلي لجنة الاستثمار الأجنبي الأمريكية يوم الأربعاء لتأمين الاستحواذ على شركة يو إس ستيل (X.US)....
Takahiro Mori, Vice Chairman of Nippon Steel, will meet with representatives of the U.S. Committee of Foreign Investment on Wednesday to secure the acquisition...
كانت معنويات سوق الأسهم الأوروبية ضعيفة بشكل كبير اليوم. خسرت أسهم بي إم دبليو أكثر من 10٪، بعد أن قامت الشركة بمراجعة تسليماتها المتوقعة لعام 2024...
European stock market sentiment was overwhelmingly weak today. BMW shares lost more than 10%, after the company revised downward its expected 2024 deliveries...
انخفض مؤشر راسل 2000 للشركات المتوسطة الحجم في الولايات المتحدة (US2000) بأكثر من 1.2% اليوم، وهو ما تفاقم إلى حد كبير بسبب الانخفاضات في قطاع البنوك الإقليمية،...
The Russell 2000 mid-cap U.S. index (US2000) is trading down more than 1.2% sell-off today, largely compounded by declines in the regional bank sector,...
انخفضت أسهم جي بي مورجان تشيس (JPM.US) بنحو 5٪ اليوم وسط تصريحات رئيس البنك دانييل بينتو. أخبر بينتو المحللين أن البنك كان متفائلاً للغاية في توقع نفقات...
JPMorgan Chase (JPM.US) shares are falling almost 5% today amid bank's President Daniel Pinto remarkts. Pinto told analysts that the bank...
بعد نشر تقرير أوبك+ "الصعودي" هذا الأسبوع (الذي يتوقع استقرار الطلب العالمي على النفط على أساس سنوي تقريبًا) وعلى الرغم من إعصار فرانسين الذي...
After published this week quite 'bullish' OPEC+ report (expecting almost flat YoY global oil demand) and despite hurricane Francine hitting US...
وول ستريت في مزاج هادئ قبل بيانات التضخم آبل وجوجل بعد أحكام محكمة الاتحاد الأوروبي السلبية فيريدان ثيرابيوتكس تقفز بنسبة 12% بعد بيانات إيجابية...
Wall Street in lethargic mood before inflation data Apple and Google after adverse EU court rulings Viridan Therapeutics jumps by 12% after positive...
انخفضت أسهم شركة صناعة السيارات الألمانية، بي إم دبليو (BMW.DE) اليوم بنحو 9% بسبب خفض التوجيه غير المتوقع للسنة المالية 2024، بسبب انخفاض الطلب من الصين....
Shares of German automaker, BMW (BMW.DE) slumps today almost 9% on unexpected FY2024 guidance cut, affected especially by slowing demand on Chinese market....
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم