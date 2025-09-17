Economic Calendar: light macro calendar, with the US presidential debate in the spotlight 📌
Today's macro calendar is exceptionally light. No major publications are planned that could impact the global financial market. However, at the end...
أخبار الأسواق
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة. ومع ذلك، لم تكن هناك مفاجأة وكان قرار بنك كندا متماشيًا مع إجماع السوق - حيث خفض بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.50%. معدل الفائدة: السابق:2.75%، المتوقع:...
المزيد
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1370, الفعلي: 1312 انشاء المنازل: السابق: 1428, المتوقع: 1370,الفعلي: 1307 لم يبالغ زوج العملات EUR/USD في رد فعله، على الرغم من أن البيانات فاجأت الجميع بقراءة أقل، وهو ما قد يشير...
المزيد
في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت غرينتش، سيُعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة الأمريكية. ولأسابيع، ساد تفاؤلٌ في السوق بشأن خفضٍ بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الأول منذ آخر خفضٍ للفائدة من 4.75% إلى 4.5% في ديسمبر 2024. كما تتزايد التكهنات حول احتمال خفضٍ كبيرٍ بمقدار 50 نقطة أساس، مع...
المزيد
Today's macro calendar is exceptionally light. No major publications are planned that could impact the global financial market. However, at the end...
07:00 AM BST, United Kingdom - Employment Data for July: Average Earnings ex Bonus: actual 5.1%; forecast 5.1%; previous 5.4%; Average...
الساعة 07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - بيانات التضخم لشهر أغسطس: مؤشر أسعار المستهلك الألماني: الفعلي -0.2% على أساس شهري؛ المتوقع -0.2% على...
07:00 AM BST, Germany - Inflation Data for August: German HICP: actual -0.2% MoM; forecast -0.2% MoM; previous 0.5% MoM; German...
صدرت بيانات مطالبات البطالة من بريطانيا مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 102.3, المتوقع: 95.5, الفعلي: 23.7 معدل البطالة: السابق: 4.2%, المتوقع:...
سجلت المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ جلسة تداول مستقرة بشكل استثنائي. تقتصر التغييرات في المؤشرات على +/- 0.30%. السوق في الصين مستقرة بين -0.10%...
Indexes from the Asia-Pacific region are recording an exceptionally flat trading session. Changes in indexes are limited to +/- 0.30%. The market...
بالنسبة للسوق الأوروبية، جلبت جلسة اليوم نموًا لمعظم المؤشرات. حيث سجل كل من مؤشر CAC40 الفرنسي، ومؤشر DAX الألماني، ومؤشر IT40 الإيطالي، ومؤشر Stoxx...
For the European market, today's session brought gains on most indices. Both the French CAC40, the German DAX, the Italian IT40 and the Stoxx Europe...
بدأت للتو عروض شركة آبل (AAPL.US)، والتي من المتوقع أن تتضمن، من بين أمور أخرى، عرض آيفون 16 الجديد ومنتجات أخرى من العلامة التجارية. وفيما يلي أهم الأخبار...
The Apple (AAPL.US) presentation has just begun, which is expected to include, among other things, the presentation of the new iPhone 16 and other brand...
Mitsubishi UFJ Financial Group issued a recommendation for USDJPY currency pair. Mitsubishi UFJ Financial Group recommends taking a short position on...
يشهد الجزء الثاني من الجلسة في الأسواق ارتفاعاً في التقلبات على العديد من الأدوات المالية. حيث تمتد العقود القائمة على الغاز الطبيعي إلى الانخفاضات المبكرة...
The second part of the session in the markets brings a jump in volatility on many instruments. Natural gas-based contracts extend early declines to 5%,...
أمامنا النتائج التالية لشركات في قطاع التكنولوجيا الجديدة. كما ستكون هناك نتائج لأهم شركة "ميم" ورائدة عالميًا في صناعة الملابس. ستظهر نتائج...
Ahead of us are the next results of companies in the new technology sector. There will also be results from the most important “meme” company...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي ما الذي يمكن أن نتوقعه في ظل التضخم في الولايات المتحدة؟ هل يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار...
وول ستريت في مزاج جيد في بداية الجلسة ستصبح Palantir وDell جزءًا من مؤشر S&P500 نتائج واعدة من عقار سرطان الرئة Summit Therapeutics ترفع أسعار...
Wall Street in good mood at the start of the session Palantir and Dell will become part of the S&P500 index Promising results from lung...
يبدأ NATGAS أسبوع التداول الجديد بانخفاضات بلغت نحو 3%، مما دفع السلعة إلى التراجع إلى ما دون المتوسط المتحرك الأساسي لمدة 50 يومًا والمتوسط المتحرك...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم