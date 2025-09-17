انخفاض NATGAS بنسبة 3٪ 📉
يبدأ NATGAS أسبوع التداول الجديد بانخفاضات بلغت نحو 3%، مما دفع السلعة إلى التراجع إلى ما دون المتوسط المتحرك الأساسي لمدة 50 يومًا والمتوسط المتحرك...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة: مخزون النفط الخام: السابق: 3.939، المتوقع: -1.500, الفعلي: -9.285 مخزون...
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة. ومع ذلك، لم تكن هناك مفاجأة وكان قرار بنك كندا متماشيًا مع إجماع السوق - حيث خفض بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.50%. معدل الفائدة: السابق:2.75%، المتوقع:...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1370, الفعلي: 1312 انشاء المنازل: السابق: 1428, المتوقع: 1370,الفعلي: 1307 لم يبالغ زوج العملات EUR/USD في رد فعله، على الرغم من أن البيانات فاجأت الجميع بقراءة أقل، وهو ما قد يشير...
NATGAS starts the new trading week with nearly 3% declines, which with their range knocked the commodity back below the 50-day exponential moving average...
مؤشر داكس الألماني يرتفع 0.62% في بداية الأسبوع "الموضة" تحت ضغط العرض الأوسع باركليز يخفض توصيته بشأن أسهم أديداس الوضع العام للسوق: حققت...
German DAX gains 0.62% at start of week “Fashion” under broader supply pressure Barclays cuts recommendation for Adidas shares Overall...
تدافع أكبر عملة مشفرة عن المنطقة حول 52 ألف دولار وترتفع فوق 55 ألف دولار بعد عطلة نهاية أسبوع ضعيفة للعملات المشفرة. وتتبع عملة البيتكوين خطى مؤشرات الأسهم...
Bitcoin defends the area around $52,000 and bounces above $55,000 after a weak weekend for cryptocurrencies. The largest cryptocurrency follows in the...
الساعة 09:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - مؤشر ثقة المستثمرين لشهر سبتمبر من مؤشر سنتكس: القيمة الفعلية -15.4؛ التوقعات -12.2؛ السابقة -13.9؛ لقد...
09:30 AM BST, Euro Zone - Sentix Investor Confidence for September: actual -15.4; forecast -12.2; previous -13.9; The sentix index performed...
تُظهِر المؤشرات الاقتصادية في الصين ضغوطاً انكماشية مستمرة، مع ارتفاع أسعار المستهلك بأقل من المتوقع واستمرار انخفاض أسعار المنتجين. وعلى الرغم من محاولات...
China's economic indicators show persistent deflationary pressures, with consumer prices rising less than expected and producer prices continuing to...
ستتأثر جلسة اليوم ببيانات التضخم الصينية وأرقام الائتمان الاستهلاكي في الولايات المتحدة، حيث أظهر مؤشر أسعار المنتجين الصيني انخفاضًا أكبر من المتوقع بنسبة...
Today's session will be influenced by Chinese inflation data and US consumer credit figures, with the Chinese Producer Price Index showing a larger-than-expected...
افتتحت الأسواق العالمية الأسبوع بمشاعر مختلطة. حيث انخفضت أسواق الأسهم الآسيوية بشكل عام، حيث انخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.8% وانخفض مؤشر MSCI...
Global markets are opening the week with mixed sentiment. Asian stock markets are broadly lower, with Japan's Nikkei down 0.8% and the MSCI Asia-Pacific...
أنهت المؤشرات الأوروبية اليوم باللون الأحمر. كان أداء السوق البولندية هو الأسوأ في القارة اليوم. انخفض مؤشر WIG20 بنحو 2٪. انخفض مؤشر DAX الألماني بأكثر...
European indices end the day in the red. Polish market performed the worst on the continent today. WIG20 decreased by almost 2%. The German DAX...
كشفت كوستكو عن تقرير مبيعاتها الشهري. حققت الشركة إيرادات بلغت 78.2 مليار دولار في أغسطس، بزيادة سنوية قدرها 7.1٪. يواصل هذا النمو الاتجاه الذي كانت عليه...
Costco unveiled its monthly sales report. The company achieved revenues of $78.2 billion in August, a year-on-year increase of 7.1%. This growth continues...
ناسداك 100 يهبط إلى ما دون 18500 نقطة. تيسلا تمحو مكاسب الأمس. بيع أسهم الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا يعزز انخفاضات الشركة تعكس...
