مؤشر US100 ينخفض بأكثر من 2%.. ما الذي يكمن وراء موجة البيع في أسهم التكنولوجيا؟ 📉
ناسداك 100 يهبط إلى ما دون 18500 نقطة. تيسلا تمحو مكاسب الأمس. بيع أسهم الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا يعزز انخفاضات الشركة تعكس...
أخبار الأسواق
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة: مخزون النفط الخام: السابق: 3.939، المتوقع: -1.500, الفعلي: -9.285 مخزون...
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة. ومع ذلك، لم تكن هناك مفاجأة وكان قرار بنك كندا متماشيًا مع إجماع السوق - حيث خفض بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.50%. معدل الفائدة: السابق:2.75%، المتوقع:...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1370, الفعلي: 1312 انشاء المنازل: السابق: 1428, المتوقع: 1370,الفعلي: 1307 لم يبالغ زوج العملات EUR/USD في رد فعله، على الرغم من أن البيانات فاجأت الجميع بقراءة أقل، وهو ما قد يشير...
ناسداك 100 يهبط إلى ما دون 18500 نقطة. تيسلا تمحو مكاسب الأمس. بيع أسهم الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا يعزز انخفاضات الشركة تعكس...
Nasdaq 100 falls below 18,500 points. Tesla erases yesterday's gains. Stock sell-off by Nvidia CEO reinforces company's declines Today's...
وول ستريت تتراجع بعد افتتاح أخضر مؤشر US100 يقترب من مستوى الدعم المهم ارتفاع أداء Guidewire Software وSmartsheet بعد النتائج افتتحت الأسواق...
Wall Street slides lower after green opening US100 nears the important support level Guidewire Software and Smartsheet surge after results US...
التغير في التوظيف الكندي لشهر أغسطس. 22.1 ألف وظيفة متوقعة: 25 ألف وظيفة بعد -2.8 ألف وظيفة في قراءة يوليو معدل البطالة. 6.6% متوقع 6.5% مقابل 6.4%...
أكدت وزارة النفط العراقية أنها قامت بتخفيض صادرات البلد النفطية إلى 3.3 مليون برميل يومياً ابتداء من 27 أغسطس الماضي، إضافة إلى تخفيض الاستهلاك المحلي،...
US Non-Farm Payrolls for August: 142k vs expected 165k vs. 114k previously Private change: 118k vs 140k exp. vs. 97k previously Manufacturing...
Canadian employment change for August. 22.1k Expected: 25k after -2.8k in July reading Unemployment rate. 6.6% Expected 6.5% vs. 6.4% in July Average...
تم إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، وكان إصدارًا رئيسيًا لليوم، وكذلك للأسبوع بأكمله. وكان من المتوقع أن يظهر...
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) إلى ما دون 101 اليوم، بعد صدور بيانات سوق العمل المختلطة والضعيفة في الغالب (ADP، JOLTS، Challenger...
Futures on US dollar index (USDIDX) dropped below 101 today, after very mixed and mostly weak job market data published this weak (ADP, JOLTS, Challenger...
تترقب الأسواق بيانات رئيسية من سوق العمل في الولايات المتحدة، والتي قد تزيد من التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، والأهم...
Key data from the U.S. labor market is ahead, which may increase expectations for more significant interest rate cuts by the Fed, and more importantly,...
أعلنت «مجموعة إن إم دي سي»، إغلاق الاكتتاب على أسهم شركتها التابعة لـ«إن إم دي سي إنيرجي»، بعد تجاوز الطلب على الأسهم المتاحة بـ...
خسرت شركة Broadcom (AVGO.US)، إحدى أكبر شركات إنتاج الرقائق في الولايات المتحدة، ما يقرب من 10% اليوم، بعد النتائج الفصلية (الربع المالي المنتهي في 4 أغسطس...
One of the biggest US-based chip producers, Broadcom (AVGO.US) loses almost 10% today, after quarterly results (fiscal quarter ended 4 August 2024). Analysts...
مؤشر داكس الألماني ينخفض 0.55% لينهي الأسبوع غولدمان ساكس يرفع توصيته لأسهم سيمرايز تنظيم وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي...
انخفض مؤشر نيكاي القياسي (JAP225)، الذي يتألف إلى حد كبير من شركات التكنولوجيا والقابل لارتفاع قيمة الين، بأكثر من 1% اليوم، مع تراجع العقود بالفعل بأكثر...
German DAX drops 0.55% to end the week Goldman Sachs raised its recommendation for Symrise shares Regulation of the European Union's aviation...
