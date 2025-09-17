BREAKING: ISM non-manufacturing close to expectations, prices sub-index higher 📣
02:45 PM BST, United States - PMI Data for August: S&P Global Composite PMI: actual 54.6; forecast 54.1; previous 54.3; S&P...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة: مخزون النفط الخام: السابق: 3.939، المتوقع: -1.500, الفعلي: -9.285 مخزون...
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة. ومع ذلك، لم تكن هناك مفاجأة وكان قرار بنك كندا متماشيًا مع إجماع السوق - حيث خفض بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.50%. معدل الفائدة: السابق:2.75%، المتوقع:...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1370, الفعلي: 1312 انشاء المنازل: السابق: 1428, المتوقع: 1370,الفعلي: 1307 لم يبالغ زوج العملات EUR/USD في رد فعله، على الرغم من أن البيانات فاجأت الجميع بقراءة أقل، وهو ما قد يشير...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي الذهب يرتد من منطقة دعم حاسمة النفط يكمل الاتجاه الهبوطي
تم إصدار بيانات ISM للخدمات الأمريكية في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهر التقرير انخفاض المؤشر الرئيسي. كما كان من المتوقع حدوث...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 2:45 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع في معنويات قطاع الخدمات. مؤشر...
ترتفع أسعار الغاز الطبيعي اليوم قبل صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية المقرر صدورها في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وتتوقع الأسواق انخفاض...
تتداول أسهم Coinbase حاليًا عند 163 دولارًا، بانخفاض يزيد عن 13% هذا الأسبوع، مما يعكس التقلبات المستمرة في سوق العملات المشفرة وعدم اليقين التنظيمي. يأتي...
US jobless claims came in 227k vs 230 exp. and 231k previously Continued jobless claims surprisingly dropped to 1.838M vs 1.867 exp. and 1.868 previously Revised...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 232, المتوقع: 231, الفعلي: 227 المطالبات المستمرة:...
ارتفع الذهب اليوم بأكثر من 1%، بعد بيانات JOLTS الأضعف من المتوقع أمس، بدعم من تقرير ADP الضعيف أيضًا والذي أظهر 99 ألف وظيفة مقابل 145 ألف وظيفة متوقعة...
01:15 PM BST, United States - Employment Data for August: ADP Nonfarm Employment Change: actual 99K; forecast 144K; previous...
كان تقرير ADP نقطة رئيسية في التقويم الاقتصادي اليوم وتم إصداره في الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير زيادة في التوظيف بمقدار...
انخفضت أسهم شركة هيرميس (RMS.FR) المنتجة للسلع الفاخرة، بنسبة 7% اليوم، بعد أن ذكرت بلومبرج أن تباطؤ الطلب في الصين ضغط على تيفاني المملوكة لشركة LVMH...
مؤشر داكس الألماني يعوض بعض الانخفاضات الأخيرة المستثمرون ينتظرون صدور بيانات ADP وISM للخدمات من الولايات المتحدة بيع سوق الأزياء، مورجان ستانلي...
أكملت شركة طاقة الإماراتية صفقة استحواذ بقيمة 460 مليون دولار، في إطار خطتها الإستراتيجية لتوسيع محفظتها الاستثمارية بما يلبي تطلعات مساهميها ويزيد من...
يحاول مؤشر US500 التعافي اليوم، بعد تراجع كبير في الجزء الأول من الأسبوع والجدير بالذكر أننا نشهد أيضًا مكاسب قوية في أسعار السندات، والتي من الناحية النظرية...
