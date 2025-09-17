➡️US500 Limits Declines Ahead of ADP
The US500 tries to rebound today, following a significant pullback in the first part of the week. Notably, we're also seeing strong gains in bond prices,...
أخبار الأسواق
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة: مخزون النفط الخام: السابق: 3.939، المتوقع: -1.500, الفعلي: -9.285 مخزون...
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة. ومع ذلك، لم تكن هناك مفاجأة وكان قرار بنك كندا متماشيًا مع إجماع السوق - حيث خفض بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.50%. معدل الفائدة: السابق:2.75%، المتوقع:...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1370, الفعلي: 1312 انشاء المنازل: السابق: 1428, المتوقع: 1370,الفعلي: 1307 لم يبالغ زوج العملات EUR/USD في رد فعله، على الرغم من أن البيانات فاجأت الجميع بقراءة أقل، وهو ما قد يشير...
ارتفعت أسعار القهوة العالمية إلى مستويات قياسية، بسبب الظروف الجوية السيئة التي أدت إلى تعطيل المحاصيل، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف بالنسبة للمستهلكين...
سجل مؤشر داكس تصحيحًا حادًا بعد تسجيله مستويات قياسية مرتفعة وعلى الرغم من خطر الركود، فقد عزز النمو الذي تقوده شركة SAP للذكاء الاصطناعي المؤشر بشكل كبير،...
The DAX corrected sharply after hitting record highs. Despite a recession risk, SAP's AI-driven growth has significantly boosted the index, contrasting...
سجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء في منطقة اليورو: 41.4 مقابل 41.4 متوقع. سجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء في ألمانيا 38.9 مقابل...
Eurozone Construction PMI came in: 41.4 vs 41.4exp. Germany Construction PMI came in 38.9 vs 40 exp. French Construction PMI came in...
تأثرت جلسة الأمس ببيانات JOLTS، والتي أسفرت عن توقعات أعلى بخفض أسعار الفائدة بشكل أعمق. وأنهت المؤشرات الأوروبية الجلسة على انخفاض. ستتأثر جلسة اليوم...
Yesterday's session was impacted by JOLTS data, which resulted in higher expectations of deeper rate cuts. European indices have ended the session...
الطلبيات الصناعية الألمانية على أساس شهري: 2.9% فعليًا (توقعات -1.7%، سابقًا 3.9%) ارتفعت الطلبات الجديدة الحقيقية (المعدلة حسب السعر) في قطاع التصنيع...
German industrial orders MoM actual 2.9% (forecast -1.7%, previous 3.9%) Real (price adjusted) new orders in manufacturing were up 2.9% in...
سجلت مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ جلسة هبوطية. حيث انخفض السوق الصيني بنحو 1%، وخسر مؤشر نيكاي 225 الياباني 0.2%، كما تتداول العقود الآجلة لمؤشر SG20cash...
The Asia-Pacific indices are recording a bearish session. The Chinese market is down by approximately 1%, Japan's Nikkei 225 index is losing 0.2%,...
افتتحت مؤشرات وول ستريت الجلسة منخفضة، وفشلت في الحفاظ على الزخم الصعودي، مع مكاسب US100 بنسبة 0.1% وارتفاع US500 بنسبة 0.15%. انخفضت عائدات سندات الخزانة...
Daily summary: Wall Street tries to Wall Street indices opened the session lower, but failed to maintain bullish momentum, with US100...
خيبت شركة دولار تري آمال السوق اليوم بنتائجها للربع السابق وتوقعاتها للسنة المالية بالكامل. وصلت الشركة إلى أدنى مستوياتها في مارس 2020 اليوم، عندما انخفض...
Dollar Tree disappointed the market today with both its results for the previous quarter and its forecasts for the full fiscal year. The company reached...
المؤشرات الأمريكية تمحو الخسائر المبكرة، على الرغم من ضعف الجلسات في أوروبا وآسيا. ارتفع مؤشر US100 بنسبة 0.5٪ وانخفض مؤشر VIX تحسنت المشاعر عبر قطاع...
US indices erases early loses, despite weaker sessions in Europe and Asia. US100 gains 0.5% and VIX drops Sentiments across semiconductor sector...
علق رافائيل بوسيك، من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم على الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل. بشكل عام، كانت التعليقات مختلطة تمامًا - ليست متشائمة للغاية،...
