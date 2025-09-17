Fed Bostic comments🗽US economy and labor market losing momentum?
Raphael Bostic, from the American Federal Reserve, commented today US economy and labor market. Overall, commentary is quite mixed - not extremely dovish,...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة: مخزون النفط الخام: السابق: 3.939، المتوقع: -1.500, الفعلي: -9.285 مخزون...
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة. ومع ذلك، لم تكن هناك مفاجأة وكان قرار بنك كندا متماشيًا مع إجماع السوق - حيث خفض بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.50%. معدل الفائدة: السابق:2.75%، المتوقع:...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1370, الفعلي: 1312 انشاء المنازل: السابق: 1428, المتوقع: 1370,الفعلي: 1307 لم يبالغ زوج العملات EUR/USD في رد فعله، على الرغم من أن البيانات فاجأت الجميع بقراءة أقل، وهو ما قد يشير...
US JOLTS came in 7.67M vs 8.1M exp. and 8.184M previously Factory Orders came in 5% vs 4.8% exp. and -3.3% previously US Core Durable Goods (revised):...
صدرت بيانات طلبيات السلع المعمرة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: طلبيات السلع المعمرة: السابق: -6.9%, المتوقع: 9.9%, الفعلي: 9.8% طلبيات السلع...
Bank of Canada interest rates: 4.25% vs 4.25% exp. vs previously 4.5%. USDCAD loses slightly today; decision didn't surprise markets. Source: xStation5
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 2:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتنفيذ خفض لسعر الفائدة. ومع...
صدرت بيانات الميزان التجاري من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: السابق: -73.00, المتوقع: -78.80, الفعلي: -78.80 التصدير: السابق: 265.90, الفعلي: 266.60 الاستيراد:...
خسر الكاكاو بشكل كبير منذ بداية شهر سبتمبر. ففي هذا الشهر وحده، انخفض السعر بنحو 8%، والوضع الحالي يشبه وضعًا مشابهًا حدث بعد عمليتي إعادة شراء كبيرتين...
The price of cocoa has been losing heavily since the beginning of September. This month alone, the price has fallen by about 8%, and the current situation...
ارتفعت أسعار القمح الآجلة في شيكاغو لشهر ديسمبر/كانون الأول على بورصة شيكاغو التجارية (WHEAT) بسبب الحصاد الأضعف من المتوقع في مختلف أنحاء أوروبا. وترتفع...
Weaker than expected harvests across the Europe lifted December Chicago Wheat futures on CBOT (WHEAT). Prices are higher more than 1% on a daily basis,...
تراجع مؤشر داكس الألماني عن أعلى مستوياته التاريخية المستثمرون ينتظرون صدور بيانات JOLTS الأمريكية وقرار سعر الفائدة من بنك كندا بيع إنفيديا أمس...
German DAX pulls back from all-time highs Investors await US JOLTS data release and BoC interest rate decision Nvidia sell-off yesterday puts pressure...
انخفضت الإيثريوم بنحو 3% وسط نفور من المخاطرة وعدم اليقين في سوق الأسهم، حيث تضع المشاعر ضغوطًا على جميع الأصول الخطرة. بلغت التدفقات الخارجة الصافية من...
Ethereum is down nearly 3% amid risk aversion and stock market uncertainty, where sentiment is putting pressure on all risky assets. Net outflows from...
تجاوزت القيمة السوقية لبورصة المغرب حاجز 74 مليار دولار في شهر سبتمبر الجاري، لأول مرة منذ فبراير عام 2022 حين انتعشت السوق المالية وقتها بعد...
النفط. غرب تكساس الوسيط يمحو خسائره في الجزء الأول من اليوم، ويكسب 1.20٪ إلى 71 دولارًا للبرميل بعد أنباء عن أن أوبك + تدرس تأجيل زيادة الإنتاج المخطط...
OIL.WTI erases losses in the first part of the day, gaining 1.20% to $71 per barrel following news that OPEC+ is considering delaying the planned production...
شهد القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات انتعاشًا ملحوظًا في شهر أغسطس، مدفوعًا بزيادة الطلبات الجديدة، وفقًا لنتائج مسح نشر مؤخرا حيث ارتفع مؤشر ستاندرد...
مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات هو خبر جيد آخر للاقتصاد البريطاني. ارتفع تقرير مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات المهم للغاية لشهر أغسطس إلى 53.7،...
تتزايد التقلبات في السوق مع تزايد قلق المستثمرين. حاليًا، تشجع التقييمات المرتفعة في سوق الأسهم بعض المستثمرين على تحقيق الأرباح وسط تدهور البيانات...
