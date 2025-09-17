بقيمة مليار دولار.. «سايبم الإيطالية» تبرم عقدين مع «أرامكو السعودية»
أعلنت مجموعة سايبم الإيطالية للهندسة والطاقة إنها أبرمت عقدين في مجال الأعمال البحرية في المملكة العربية السعودية بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي مليار دولار،...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة: مخزون النفط الخام: السابق: 3.939، المتوقع: -1.500, الفعلي: -9.285 مخزون...
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة. ومع ذلك، لم تكن هناك مفاجأة وكان قرار بنك كندا متماشيًا مع إجماع السوق - حيث خفض بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.50%. معدل الفائدة: السابق:2.75%، المتوقع:...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1370, الفعلي: 1312 انشاء المنازل: السابق: 1428, المتوقع: 1370,الفعلي: 1307 لم يبالغ زوج العملات EUR/USD في رد فعله، على الرغم من أن البيانات فاجأت الجميع بقراءة أقل، وهو ما قد يشير...
أعلنت مجموعة سايبم الإيطالية للهندسة والطاقة إنها أبرمت عقدين في مجال الأعمال البحرية في المملكة العربية السعودية بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي مليار دولار،...
من المتوقع أن يخفض بنك كندا أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي في اجتماع السياسة. تتلاشى المخاوف بشأن التضخم في الاقتصاد الكندي، ويولي مسؤولو بنك...
The Bank of Canada (BoC) is expected to cut interest rates for a third consecutive policy meeting. Concerns about inflation in the Canadian economy are...
جاءت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو لشهر أغسطس عند: 51.2 مقابل 51 المتوقعة. جاءت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات...
Eurozone final Composite PMI for August came in: 51.2 vs 51 exp. Eurozone final services PMI for August came in: 52.9 vs 53.3. exp. Germany...
بالأمس، انخفض مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو (VIX) الذي يقيس التقلبات الضمنية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 من أعلى مستوياته اليومية، حيث يدرس المتداولون الظروف...
Yesterday, CBOE Volatility Index (VIX) measuring implied volatility of S&P 500 is now dropping from daily highs, as traders weigh in new conditions...
هبطت سوق الأسهم الأمريكية بشكل حاد في بداية سبتمبر، مدفوعة بمزيج من البيانات الاقتصادية الضعيفة والمخاوف المتزايدة حول قطاع الذكاء الاصطناعي. ظلت بيانات...
The US stock market tumbled sharply at the start of September, driven by a mix of weak economic data and heightened concerns around the AI sector. Manufacturing...
سيصدر اليوم تقرير JOLTS، وهو الأول من بين العديد من التقارير المهمة لسوق العمل هذا الأسبوع بالإضافة إلى ذلك، سيتعرف المستثمرون أيضًا على تقارير مؤشر مديري...
The JOLTS report will be released today, the first of several important labor market reports this week. In addition, investors will also learn about PMI...
تشهد مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ جلسة هبوطية. حيث انخفض السوق الصيني بنحو 0.70%، وخسر مؤشر نيكاي 225 الياباني 1.70%، كما تتداول العقود...
The Asia-Pacific indices are recording a bearish session. The Chinese market is down by approximately 0.70%, Japan's Nikkei 225 index is...
مؤشرات وول ستريت في المنطقة الحمراء - تداول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضًا بنسبة 1.7٪، وخسر مؤشر داو جونز الصناعي 1.1٪، وانخفض مؤشر ناسداك ومؤشر...
Wall Street indices in the red - S&P500 trades 1.7% lower, DJIA loses 1.1%, Nasdaq and small-cap Russell 2000 plunge by 2.7%. ISM Manufacturing...
ارتفعت أسهم Unity Software (U.US) بنحو 8% عند افتتاح سوق الأسهم الأمريكية بعد أن رفعت مورجان ستانلي موقفها بشأن الشركة من الوزن المتساوي إلى الوزن الزائد،...
Unity Software (U.US) shares surged by almost 8% at the opening of the US stock market after Morgan Stanley upgraded its stance on the company from Equal...
وول ستريت تفتح منخفضة بعد عيد العمال المؤشرات تهبط في مواجهة بيانات ضعيفة لقطاع التصنيع من معهد إدارة التوريدات سوبر مايكرو كومبيوتر تتعافى بعد...
Wall Street opens lower after Labor Day Indices plunge in the face of weak ISM manufacturing data Super Micro Computers rebounds after wave of sell-recommendations...
