⏬US500 ينخفض ب 1.5% بعد أنباء عن Nvidia
انخفضت العقود الآجلة لمؤشرات وول ستريت بشكل حاد منذ بداية جلسة التداول اليوم، مع تسارع عمليات البيع عند الافتتاح. كانت جلسة النقد أمس في وول ستريت مغلقة...
أخبار الأسواق
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة: مخزون النفط الخام: السابق: 3.939، المتوقع: -1.500, الفعلي: -9.285 مخزون...
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة. ومع ذلك، لم تكن هناك مفاجأة وكان قرار بنك كندا متماشيًا مع إجماع السوق - حيث خفض بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.50%. معدل الفائدة: السابق:2.75%، المتوقع:...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1370, الفعلي: 1312 انشاء المنازل: السابق: 1428, المتوقع: 1370,الفعلي: 1307 لم يبالغ زوج العملات EUR/USD في رد فعله، على الرغم من أن البيانات فاجأت الجميع بقراءة أقل، وهو ما قد يشير...
انخفضت العقود الآجلة لمؤشرات وول ستريت بشكل حاد منذ بداية جلسة التداول اليوم، مع تسارع عمليات البيع عند الافتتاح. كانت جلسة النقد أمس في وول ستريت مغلقة...
النفط: أعادت ليبيا جزئيًا إطلاق إنتاجها النفطي لتلبية استهلاكها الخاص. ومع بقاء معظم الصادرات معلقة، يمكننا أن نتوقع نقصًا يصل إلى مليون برميل يوميًا. وفقًا...
US ISM Manufacturingreport for August came in 47,2 vs 47,5 exp. and 46,8 previously US ISM Manufacturing Prices Paid Actual 54 (Exp.: 52, Previous:...
تم إصدار تقرير أمريكي مراقب عن كثب اليوم في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش - مؤشر ISM التصنيعي. مؤشر ISM التصنيعي: السابق:46.8, المتوقع: 47.5,...
أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، إنجاز عملية الاستحواذ على شركة «كارجو سيرفيسز فار إيست ليمتد»، المزود...
تراجع مؤشر داكس الألماني عن مستوياته التاريخية جيفريز وباركليز يعدلان توصياتهما بشأن دويتشه بنك ودراجيرفيرك الوضع العام للسوق: تشهد جلسة الثلاثاء...
حظيت تجارة الين وأسعار الفائدة اليابانية بقدر كبير من الاهتمام صباح يوم الثلاثاء. كتب محافظ بنك اليابان رسالة إلى الحكومة اليابانية، موضحًا قرار رفع أسعار...
تستعد شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، المنتج الرئيسي للنفط في أبوظبي، لدخول سوق السندات لأول مرة، وذلك بعد أكثر من عامين من إنشاء...
يتجه انتباه المستثمرين اليوم إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك والناتج المحلي الإجمالي السويسري ومؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي وقد مهد قراءة التضخم...
- سويسرا، تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني. الفعلي: 0.7% على أساس ربع سنوي. التوقعات: 0.5% على أساس ربع سنوي. سابقًا: 0.5% على أساس ربع سنوي. في...
- سويسرا، تضخم مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس. الفعلي: 1.1% على أساس سنوي. التوقعات: 1.2% على أساس سنوي. سابقًا: 1.3% على أساس سنوي. من حيث الشهر....
التقويم الاقتصادي التفصيلي (بتوقيت بريطانيا الصيفي): 07:30 صباحًا - سويسرا، تضخم مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس. التوقعات: 1.2% على أساس سنوي. سابقًا:...
تميزت جلسة الأمس في أسواق الأسهم بتقلبات أقل قليلاً بسبب عطلة مصرفية في الولايات المتحدة وكندا ومع ذلك، لم يمنع هذا المؤشرات من أوروبا من تحقيق مكاسب...
