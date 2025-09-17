مخطط اليوم - HK.cash (02.09.2024)
كان افتتاح الأسبوع لمؤشر هانغ سنغ الصيني ضعيفًا، وانخفضت العقود الآجلة (HK.cash) بنحو -1.1% اليوم، حيث جاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي...
أخبار الأسواق
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة: مخزون النفط الخام: السابق: 3.939، المتوقع: -1.500, الفعلي: -9.285 مخزون...
المزيد
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة. ومع ذلك، لم تكن هناك مفاجأة وكان قرار بنك كندا متماشيًا مع إجماع السوق - حيث خفض بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.50%. معدل الفائدة: السابق:2.75%، المتوقع:...
المزيد
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1370, الفعلي: 1312 انشاء المنازل: السابق: 1428, المتوقع: 1370,الفعلي: 1307 لم يبالغ زوج العملات EUR/USD في رد فعله، على الرغم من أن البيانات فاجأت الجميع بقراءة أقل، وهو ما قد يشير...
المزيد
كان افتتاح الأسبوع لمؤشر هانغ سنغ الصيني ضعيفًا، وانخفضت العقود الآجلة (HK.cash) بنحو -1.1% اليوم، حيث جاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي...
The week opening for the Chinese Hang Seng Index was weak, and futures (HK.cash) are dropping almost -1.1% today, as official, state manufacturing PMIs...
اليوم، جاءت مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية الأوروبية النهائية أقوى من المتوقع في الغالب، في حين كانت أكبر "فجوة" بين توقعات المحللين والقراءة...
Today, final European manufacturing PMIs came in mostly stronger than expected, while the biggest 'gap' between analysts expectations and final...
يتخذ زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني نمطًا هبوطيًا محتملًا من أدنى مستوياته المرتفعة وتمكن من محو جزء كبير من الانخفاضات منذ 5 أغسطس فشلت...
من المتوقع أن تكون بداية هذا الأسبوع هادئة في الأسواق، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن سوق الأسهم في وول ستريت ستكون مغلقة اليوم بسبب عطلة "عيد العمال". في...
The beginning of this week is expected to be calm in the markets, mainly because the stock market on Wall Street will be closed today due to the “Labour...
تراجعت عقود المؤشرات الأوروبية بنسبة -0.2% بعد جلسة ضعيفة في آسيا، حيث انخفض مؤشر هانغ سنغ الصيني قراءات الاقتصاد الكلي الرئيسية حوالي الساعة 10:00...
European index contracts are losing -0.2% after a weak session in Asia, where China's Hang Seng declined Key macro readings around 10:00 am (final...
تفتح أسواق الأسهم العالمية الأسبوع في مزاج أضعف في الغالب. سيتم إغلاق التداول في وول ستريت اليوم بسبب عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة فبعد جلسة...
Global stock markets are opening the week in a mostly weaker mood. Trading on Wall Street will be closed today due to the Labor Day holiday in the United...
شهدت الجلسة الأخيرة في الأسواق الأوروبية هذا الأسبوع انخفاضات هامشية في معظم مؤشرات سوق الأسهم، على الرغم من أن بداية الجلسة كانت في مزاج أفضل. فقد...
The last session on European markets this week saw marginal declines in most stock market indices, despite the fact that the start of the session was...
ارتفع مؤشر US100 بنسبة 0.5٪؛ المكاسب البطيئة في أسهم Nvidia تدعم معنويات صناعة أشباه الموصلات ارتفعت أسهم Intel (INTC.US) بنسبة 7٪ بعد الكشف عن محادثات...
US100 gains 0.5%; slow gains in Nvidia shares support semiconductor industry sentiment Intel (INTC.US) gains 7% after revealing strategic talks with...
جاءت القراءة النهائية لمؤشر ثقة المستهلك الأمريكي لجامعة ميشيغان عند 67.9 (توقعات 68.1، وتوقعات سابقة 67.8) انخفض معدل التضخم...
Final University of Michigan US consumer sentiments came in 67.9 (Forecast 68.1, Previous 67.8) Expectations: 72.1 (Forecast 72.4, Previous 72.1) Current...
تتوقع مجموعة التعدين BHP Billiton زيادة هامشية فقط في فائض النحاس في عام 2024، مع عجز كبير في جانب تركيز النحاس قد يؤدي ضعف الدولار وخفض أسعار الفائدة...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم