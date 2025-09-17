عاجل: بيانات التضخم من جامعة ميشغن في الولايات المتحدة الأمريكية
بيانات التضخم من جامعة ميشغن: توقعات التضخم لمدة سنة واحدة من جامعة ميشيغان: السابق: 2.9%, المتوقع:2.9%, الفعلي: 2.8% توقعات التضخم لمدة 5 سنوات...
أخبار الأسواق
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة: مخزون النفط الخام: السابق: 3.939، المتوقع: -1.500, الفعلي: -9.285 مخزون...
المزيد
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة. ومع ذلك، لم تكن هناك مفاجأة وكان قرار بنك كندا متماشيًا مع إجماع السوق - حيث خفض بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.50%. معدل الفائدة: السابق:2.75%، المتوقع:...
المزيد
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1370, الفعلي: 1312 انشاء المنازل: السابق: 1428, المتوقع: 1370,الفعلي: 1307 لم يبالغ زوج العملات EUR/USD في رد فعله، على الرغم من أن البيانات فاجأت الجميع بقراءة أقل، وهو ما قد يشير...
المزيد
بيانات التضخم من جامعة ميشغن: توقعات التضخم لمدة سنة واحدة من جامعة ميشيغان: السابق: 2.9%, المتوقع:2.9%, الفعلي: 2.8% توقعات التضخم لمدة 5 سنوات...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 2:45 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض المؤشر. بيانات مؤشر...
أعلنت الشركة الوطنية للإسكان عن تحقيق إنجاز كبير في مبيعات الوحدات السكنية خلال النصف الأول من عام 2024، حيث تجاوزت المبيعات 13.5 مليار ريال. جاء هذا النجاح...
The National Housing Company (NHC) has announced a major achievement in its sales of residential units during the first half of 2024, exceeding 13.5 billion...
انخفض خام برنت (النفط) بأكثر من 2٪ اليوم، حيث قالت ستة مصادر في أوبك+ إن أوبك+ من المرجح أن تمضي قدمًا في زيادة إنتاج النفط التدريجي المخطط لها، والتي...
Brent Crude (OIL) loses more than 2% today, as six OPEC+ sources said that OPEC+ is likely to proceed with a planned gradual oil production increase, possible...
موانئ دبي العالمية تحقق إنجازًا ملحوظًا في ميناء جبل علي، حيث سجل الميناء رقمًا قياسيًا في مناولة الحاويات خلال يوليو 2024، بتجاوز 1.4 مليون حاوية نمطية....
DP World has made a significant achievement at Jebel Ali Port, where the port set a new record in container handling in July 2024 by surpassing 1.4 million...
US PCE Price Index YoY Actual 2.5% vs 2.5% expected vs 2.5% previously US Core PCE Price Index YoY: 2.6% vs 2.7% exp. vs 2.6% previously US Real...
تم إصدار حزمة البيانات الشهرية من الولايات المتحدة، بما في ذلك التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي، اليوم في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. تمت مراقبة التقرير...
على الصعيد الإقليمي، حققت الشركات المدرجة في سوق دبي المالي ثاني أكبر زيادة سنوية في الأرباح بنسبة 30.9%، حيث بلغت أرباحها 6.7 مليار دولار خلال الربع الثاني...
On a regional level, companies listed on the Dubai Financial Market achieved the second-largest annual profit increase of 30.9%, with their profits reaching...
10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - بيانات التضخم لشهر أغسطس: مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: الفعلي 2.8% على أساس سنوي؛ المتوقع 2.8% على أساس...
10:00 AM BST, Euro Zone - Inflation Data for August: Core CPI: actual 2.8% YoY; forecast 2.8% YoY; previous 2.9% YoY; Core...
تستضيف المملكة العربية السعودية النسخة التاسعة عشرة من منتدى الأمم المتحدة لحوكمة الإنترنت (IGF) في الرياض خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر. يهدف المنتدى...
The United Nations Internet Forum in Saudi Arabia helped Saudi Arabia host nineteen of the United Nations Internet Forum (IGF) in Riyadh during the period...
يتداول زوج USDJPY دون تغيير يذكر اليوم على الرغم من بيانات التضخم الصادرة عن العاصمة اليابانية طوكيو، والتي قد تدعم الحجة لزيادة أسعار الفائدة من قبل بنك...
USDJPY is trading little changed today despite inflation data from Japan's capital, Tokyo, which may support the case for further interest rate hikes...
07:45 صباحًا بتوقيت جرينتش، فرنسا - بيانات الناتج المحلي الإجمالي: الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي (الربع الثاني): متوقع 1.1% على أساس سنوي؛ السابق...
07:45 AM BST, France - GDP data: French GDP (Q2): forecast 1.1% YoY; previous 1.1% YoY; French GDP (Q2): actual 0.2% QoQ; forecast...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم