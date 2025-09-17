عاجل: بيانات مطالبات البطالة والناتج الإجمالي المحلي من الولايات المتحدة
صدرت بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 233, المتوقع: 232, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1855, المتوقع:...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة: مخزون النفط الخام: السابق: 3.939، المتوقع: -1.500, الفعلي: -9.285 مخزون...
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة. ومع ذلك، لم تكن هناك مفاجأة وكان قرار بنك كندا متماشيًا مع إجماع السوق - حيث خفض بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.50%. معدل الفائدة: السابق:2.75%، المتوقع:...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1370, الفعلي: 1312 انشاء المنازل: السابق: 1428, المتوقع: 1370,الفعلي: 1307 لم يبالغ زوج العملات EUR/USD في رد فعله، على الرغم من أن البيانات فاجأت الجميع بقراءة أقل، وهو ما قد يشير...
صدرت اليوم بيانات مؤشر أسعار المستهلك الفوري لشهر أغسطس من ألمانيا في الساعة 1:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير تباطؤًا في مؤشر...
Flash CPI data for August from Germany was released today at 1:00 pm BST. Report was expected to show a slowdown in annual CPI as well as slight increase...
أصدرت شركة إنفيديا (NVDA.US) تقرير أرباح الربع الثاني من السنة المالية 2025 (التقويم مايو - يوليو 2024) أمس بعد إغلاق جلسة السوق. كان التقرير متوقعًا ومراقبًا...
Nvidia (NVDA.US) released earnings report for fiscal-Q2 2025 (calendar May - July 2024) yesterday after close of the market session. The report was anticipated...
مؤشر داكس الألماني في منطقة القمم التاريخية في الجزء الأول من جلسة الخميس إنفيديا تحد من الانخفاضات قبل افتتاح جلسة وول ستريت انخفاض قوي في مبيعات...
German DAX in the zone of historical peaks in the first part of Thursday's session Nvidia limits declines ahead of Wall Street session...
صدر اليوم تقرير مؤشر أسعار المستهلك الرسمي لألمانيا في الساعة 1:00 مساءً بتوقيت جرينتش. ومع ذلك، في الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، صدرت تقارير من المناطق...
The official CPI report for Germany is published today at 1:00 PM BST. However, at 9:00 AM BST, reports from German regions were released, indicating a...
ارتفع مؤشر US100 (ناسداك 100) بنسبة 0.50% إلى 19400 نقطة اليوم بعد الانخفاضات التي شهدها أمس عقب إصدار تقرير إنفيديا ربع السنوي. وأغلقت العقود...
US100 (Nasdaq 100) rebounds by 0.50% to 19,400 points today after yesterday's declines following Nvidia's quarterly report release. The futures...
يخسر زوج اليورو/الدولار الأميركي بعضًا من قيمته بعد نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلك من الولايات الألمانية. وتشير الأرقام الشهرية إلى انخفاض قوي في التضخم...
The EURUSD pair is losing ground following the publication of CPI data from the German states. The monthly figures point to a strong fall in inflation...
08:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، إسبانيا - بيانات التضخم لشهر أغسطس: مؤشر أسعار المستهلك الإسباني: الفعلي 2.4% على أساس سنوي؛ المتوقع 2.5% على أساس سنوي؛...
08:00 AM BST, Spain - Inflation Data for August: Spanish HICP: actual 2.4% YoY; forecast 2.5% YoY; previous 2.9% YoY; Spanish...
لم يتضمن الجزء الأول من هذا الأسبوع أي بيانات اقتصادية كلية مهمة، مما أدى إلى انخفاض التقلبات في سوق الأسهم الأمريكية. كان تقرير إنفيديا الصادر أمس، بعد...
The first part of this week has not featured any significant macroeconomic data, resulting in low volatility in the U.S. stock market. Yesterday's...
سجلت المؤشرات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ جلسة إيجابية قليلاً، باستثناء السوق الصينية، التي تتداول بانخفاض بنسبة 0.00-0.50%. ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني...
Indices from the Asia-Pacific region are recording a slightly positive session, except for the Chinese market, which is trading 0.00-0.50% lower....
