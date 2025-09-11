ارتفعت أسهم شركة أريستا نتووركس بنحو 12% في تعاملات ما بعد ساعات العمل بعد تحقيق نتائج قياسية
أعلنت شركة أريستا نتووركس، الشركة المُصنّعة للبنية التحتية للشبكات التي تُستخدم بشكل متزايد في تطوير الذكاء الاصطناعي، عن نتائجها المالية للربع الثاني...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
نتجت انخفاضات اليوم في وول ستريت والأسواق الأوروبية عن جني الأرباح عقب تقرير معهد إدارة التوريدات (ISM) لقطاع الخدمات لشهر يوليو، والذي أظهر استمرار...
بعد جلسة تداول ضعيفة نهاية الأسبوع الماضي، بدأت عقود قهوة آيس الآجلة (COFFEE) اتجاهًا صعوديًا، حيث قفزت إلى أعلى مستوياتها في أسبوع. وستشمل الرسوم الجمركية...
شهدت أسعار زوج العملات CHFJPY اتجاهًا تصاعديًا منذ نهاية فبراير. وبالنظر إلى الفاصل الزمني اليومي، فقد شهد سعر الصرف تصحيحًا هبوطيًا، حيث وصل إلى مستوى...
يعود انخفاض وول ستريت اليوم إلى جني الأرباح عقب تقرير معهد إدارة التوريدات (ISM) لشهر يوليو حول قطاع الخدمات، والذي أظهر استمرار الضغوط التضخمية في الولايات...
تم إصدار بيانات ISM للخدمات الأمريكية في الساعة2:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهر التقرير ارتفاع المؤشر الرئيسي. مؤشر ISM غير التصنيعي...
اتسمت بداية جلسة اليوم في وول ستريت بتفاؤل معتدل، مع تركيز المستثمرين على العديد من تقارير الأرباح الفصلية. علاوة على ذلك، في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 52.9,...
في يوم الثلاثاء، شهدت أسهم مجموعة دومينوز بيتزا (DOM.UK) أكبر انخفاض يومي في تاريخ الشركة، حيث انخفضت بنسبة 16% (أكثر من 20% عند افتتاح السوق). لم يكن...
انخفضت قيمة الروبية الهندية مقابل الدولار الأمريكي بعد أن ألقى دونالد ترامب خطابًا هدد فيه برفع الرسوم الجمركية بشكل كبير على الصادرات الهندية بسبب استمرار...
صدرت بيانات الميزان التجاري من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: السابق: -71.70, المتوقع: -62.60, الفعلي: -60.20 التصدير: السابق: 278.60, الفعلي:...
تشهد الأسواق الأوروبية اليوم تداولات متفائلة، مدفوعةً بتقارير أرباح قوية من عدة شركات في جميع أنحاء القارة. يقود مؤشر داكس الألماني المكاسب (DE40: +0.6%)،...
النفط وافقت أوبك+ على زيادة إنتاج النفط الخام بنحو 550 ألف برميل يوميًا في سبتمبر، مُستعيدةً بذلك الإنتاج بالكامل من التخفيضات الطوعية السابقة. تجدر...
قال رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين بن حسن الناصر، إن أرامكو السعودية نجحت مرة أخرى خلال النصف الأول من عام 2025 في...
أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط اليوم عن انخفاض أرباح الربع الثاني من العام 22 % نتيجة لتراجع الإيرادات بشكل رئيسي. فالجدير بالذكر أنه قالت أكبر شركة...
أطلقت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) ما يُسمى "سباق العملات المشفرة" بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لتنفيذ...
الساعة ١٠:٠٠ صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - بيانات التضخم لشهر يونيو: مؤشر أسعار المنتجين: الفعلي ٠.٨٪ على أساس شهري؛ المتوقع ٠.٩٪...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من بريطانيا في الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من بريطانيا: مؤشر مديري المشتريات...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 8:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات المركب:...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) ألمانيا في الساعة 7:55 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 49.7, المتوقع: 50.1,...
