مخطط اليوم - النحاس (28.08.2024)
انخفضت العقود الآجلة للنحاس (COPPER) اليوم بأكثر من 1.5٪ وتراجعت بعد انتعاش مثير للإعجاب في أغسطس. وصلت مخزونات النحاس في الصين في يونيو من هذا العام إلى...
أخبار الأسواق
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة: مخزون النفط الخام: السابق: 3.939، المتوقع: -1.500, الفعلي: -9.285 مخزون...
المزيد
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة. ومع ذلك، لم تكن هناك مفاجأة وكان قرار بنك كندا متماشيًا مع إجماع السوق - حيث خفض بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.50%. معدل الفائدة: السابق:2.75%، المتوقع:...
المزيد
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1370, الفعلي: 1312 انشاء المنازل: السابق: 1428, المتوقع: 1370,الفعلي: 1307 لم يبالغ زوج العملات EUR/USD في رد فعله، على الرغم من أن البيانات فاجأت الجميع بقراءة أقل، وهو ما قد يشير...
المزيد
انخفضت العقود الآجلة للنحاس (COPPER) اليوم بأكثر من 1.5٪ وتراجعت بعد انتعاش مثير للإعجاب في أغسطس. وصلت مخزونات النحاس في الصين في يونيو من هذا العام إلى...
Copper futures (COPPER) are trading down more than 1.5% today and are retreating after an impressive August rebound. China's copper stocks, in June...
لا يزال الاتجاه الرئيسي لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الكندي صاعدًا ارتد السعر عن الحد الأدنى لهيكل 1:1 بالنظر إلى الفاصل الزمني...
خسرت شركة بربري البريطانية للملابس الفاخرة والعطور والأحذية (BRBY.UK) اليوم 1.5% بعد أن أبلغها مؤشر FTSE Russel أن الشركة، ربما تنسحب من المؤشر البريطاني...
British luxury clothes, perfumes and shoes producer Burberry (BRBY.UK) loses 1.5% today as FTSE Russel informed that the company, will probably drop out...
لا يفرض المزاج المختلط في آسيا والضعف في الصين ضغوطاً على المؤشرات في أوروبا. وترتفع عقود داكس وكاك 40 وفوتسي قليلاً. تشهد عقود وول ستريت تقلبات محدودة...
جاءت ثقة المستهلكين في فرنسا عند 92، وهو ما يتماشى مع التوقعات التي بلغت 92، ولكنها أعلى قليلاً من 91 التي تم تسجيلها سابقًا
Mixed sentiment in Asia and weakness in China are not putting pressure on indices in Europe. DAX, CAC40 and FTSE contracts gain slightly. Wall Street...
Consumers confidence from France came in 92, in line with 92 exp. but only slightly higher than 91 previously
سيطر المشترين على جلسة الأمس في وول ستريت. ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.33٪، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.24٪، وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي...
Yesterday's session on Wall Street was dictated by buyers. The Nasdaq100 gained 0.33%, the S&P 500 gained 0.24%, and the DJIA closed the session...
ارتفعت مؤشرات البورصة الأوروبية اليوم بشكل كبير - ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.44%، وانخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.32%، وأضاف مؤشر أيه إي إكس...
European stock market indices traded mostly higher today - German DAX gained 0.44%, French CAC40 dropped 0.32%, Dutch AEX added 0.05% and FTSE 100 moved...
إن ضعف عملة البيتكوين، على الرغم من الانخفاضات الكبيرة في مؤشر الدولار والعائدات، يضع بعض الضغوط على عملة الإيثريوم، التي انخفضت بنحو 4.5% اليوم. لم تشهد...
The weakness of Bitcoin, despite the significant drops in the dollar index and yields, is putting some pressure on Ethereum, which is down nearly 4.5%...
ويتعرض مؤشر عملات الأسواق الناشئة في أميركا الجنوبية والوسطى لضربة كبيرة اليوم، حيث قاد البيزو المكسيكي الانخفاضات. ويعود انخفاض البيزو المكسيكي إلى أدنى...
The index of emerging market currencies from South and Central America is taking a significant hit today, with the Mexican peso leading the declines. The...
تستمر سوق الأسهم الصينية في التعافي على الرغم من انهيار عملاق التجارة الإلكترونية، Pinduoduo (PDD) Holdings (مالك Temu)، في جلسة الأمس، والتي استمرت اليوم،...
Chinese stock market continue rebound despite e-commerce giant, Pinduoduo (PDD) Holdings (Temu owner) crash, on yesterday session, which is prolonged today,...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم