CHN.cash gains 1.2% driven by Chinese EV and travel sector 📈PDD loses 4%
Chinese stock market continue rebound despite e-commerce giant, Pinduoduo (PDD) Holdings (Temu owner) crash, on yesterday session, which is prolonged today,...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة: مخزون النفط الخام: السابق: 3.939، المتوقع: -1.500, الفعلي: -9.285 مخزون...
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة. ومع ذلك، لم تكن هناك مفاجأة وكان قرار بنك كندا متماشيًا مع إجماع السوق - حيث خفض بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.50%. معدل الفائدة: السابق:2.75%، المتوقع:...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1370, الفعلي: 1312 انشاء المنازل: السابق: 1428, المتوقع: 1370,الفعلي: 1307 لم يبالغ زوج العملات EUR/USD في رد فعله، على الرغم من أن البيانات فاجأت الجميع بقراءة أقل، وهو ما قد يشير...
ارتفعت أسعار النفط أمس على خلفية الأنباء التي تفيد بأن ليبيا تخطط لوقف إنتاج النفط وتصديره بالكامل، وإعلان حالة القوة القاهرة في جميع حقول النفط والمصافي....
Oil prices jumped yesterday on the news that Libya plans to halt all oil production and exports, and announce force majeure at all oil fields and refineries....
US Conference Board consumer confidence indices for August were released at 3:00 pm BST today. Report was expected to show a small improvement in the headline...
صدر مؤشر كونفرنس بورد لثقة المستهلك في الولايات المتحدة في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر مؤشر كونفرنس بورد ارتفاع طفيف. ثقة...
مؤشرات وول ستريت تفتح منخفضة مؤشر US100 يوقف تحرك التعافي مجموعة كافا تنخفض بنسبة 8% بعد تقديم أكبر مساهم طلب بيع أسهم مؤشر SMCI ينخفض بنسبة...
Wall Street indices open lower US100 halts recovery move Cava Group drops 8% after largest shareholder files to sell shares SMCI drops 7% after...
IFR issued a recommendation for the GBPUSD currency pair. IFR recommends taking a short position on the pair with following levels: Entry: 1.3215 Target:...
إنتل، واحدة من رواد التكنولوجيا التي تقف اليوم عند مفترق طرق تاريخها. من هيمنتها على أسواق معالجات وخوادم أجهزة الكمبيوتر الشخصية إلى صراعاتها مع التأخيرات...
Intel, one of the technological pioneers that stands today at the crossroads of its history. From its domination of the PC processor and server markets...
تتداول شركة الأدوية الدنماركية، بافاريان نورديك (BAVA.DK) بأكثر من 3٪ اليوم وترتفع بالقرب من أعلى مستويات أوائل أغسطس. من الصعب إيجاد مبرر لهذا بخلاف إعلان...
Danish pharmaceutical company, Bavarian Nordic (BAVA.DK) is trading up more than 3% today and climbing near the highs of early August. It's hard to...
أظهرت البيانات الرسمية من السعودية أن مساهمة قطاع الأمن السيبراني في الناتج المحلي الإجمالي للملكة وصلت إلى نحو 15.6 مليار ريال، منها 8.6 مليارات ريال...
مؤشر داكس الألماني يحقق مكاسب خلال جلسة الثلاثاء سلسلة من المراجعات في قطاع السيارات سنغافورة تقبل لقاحات Mpox من شركة Bavarian Nordic سانتاندر...
German DAX gains during Tuesday's session A series of revisions in the automotive sector Singapore accepts Bavarian Nordic's Mpox vaccines Santander...
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقهوة في بورصة ICE اليوم بأكثر من 2%، حيث يضع التجار في الحسبان الطلب المتزايد، وارتفاع تكاليف الشحن والطقس البارد في البرازيل،...
Prices of coffee futures on ICE exchange are rising today more than 2%, as traders weigh in rising demand, higher shipping costs and colder weather in...
النفط: ارتفاع الأسعار في وقت سابق من هذا الأسبوع ناجم عن التوترات في الشرق الأوسط وتوقف الإنتاج في أجزاء من ليبيا تشير الحكومة في شرق ليبيا إلى...
Oil: Price increases earlier this week are triggered by tensions in the Middle East and a production halt in parts of Libya The government in eastern...
