مخطط اليوم - JP225 (27.08.2024)
ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني (JP225) بنسبة 1.50% إلى 38500 نقطة، موسعًا انتعاشه الديناميكي بعد عمليات بيع قياسية في بداية أغسطس. ويدعم ارتفاع الأسهم اليابانية...
أخبار الأسواق
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة: مخزون النفط الخام: السابق: 3.939، المتوقع: -1.500, الفعلي: -9.285 مخزون...
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة. ومع ذلك، لم تكن هناك مفاجأة وكان قرار بنك كندا متماشيًا مع إجماع السوق - حيث خفض بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.50%. معدل الفائدة: السابق:2.75%، المتوقع:...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1370, الفعلي: 1312 انشاء المنازل: السابق: 1428, المتوقع: 1370,الفعلي: 1307 لم يبالغ زوج العملات EUR/USD في رد فعله، على الرغم من أن البيانات فاجأت الجميع بقراءة أقل، وهو ما قد يشير...
The Japanese Nikkei 225 index (JP225) is up by 1.50% to 38,500 points, extending its dynamic rebound after a record sell-off at the beginning of August....
07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - مؤشر مناخ المستهلك الألماني من جي إف كيه لشهر سبتمبر: -22.0 فعلي؛ -18.6 سابقًا؛ 07:00 صباحًا...
07:00 AM BST, Germany - GfK German Consumer Climate for September: actual -22.0; previous -18.6; 07:00 AM BST, Germany - GDP...
التقويم الاقتصادي اليوم خفيف أيضًا، على غرار الأمس. لا توجد تقارير اقتصادية كبرى مقررة اليوم يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الأسواق العالمية والتقلبات. سيكون...
Today's macro calendar is also light, similar to yesterday. No major macro reports are scheduled for today that could have a significant impact on...
تشهد المؤشرات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ جلسة إيجابية قليلاً. حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية في الصين بنسبة 1.00-1.30%، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني...
Indices from the Asia-Pacific region are having a slightly positive session. The main benchmarks from China are gaining between 1.00-1.30%, Japan's...
شهدت الجلسة الأولى في الأسواق الأوروبية هذا الأسبوع مشاعر مختلطة بين المستثمرين. فقد أنهى مؤشر داكس الألماني التداول منخفضًا بنسبة 0.06%، في حين أضاف...
The first session on European markets this week brought mixed sentiment among investors. Germany's DAX ended trading 0.06% lower, while France's...
سجل سعر النحاس أعلى مستوياته في شهر وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما جاء بعد النبرة الحمائمية لتصريحات جيروم باول في...
The copper price hit its highest in a month amid expectations of interest rate cuts by the Fed, which follows the dovish tone of Jerome Powell's remarks...
Nomura issued a recommendation for the AUD/NZD currency pair. Nomura recommends taking a long position on the pair with following levels: Entry (market):...
Nomura issued a recommendation for the CHFJPY currency pair. Nomura recommends taking a short position on the pair with following levels: Entry (market):...
واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي مساره الصعودي الأسبوع الماضي. وعززت التصريحات الحمائمية التي أدلى بها باول في ندوة جاكسون هول هذه المكاسب. بلغت قيمة...
The EUR/USD pair continued its upward trajectory last week. Dovish remarks from Powell at the Jackson Hole symposium further fueled these gains. The...
Wall Street in mixed mood at start of session PDD Holdings falls 23% on worse-than-expected quarterly results NASA puts pressure on...
- الولايات المتحدة، طلبات السلع المعمرة لشهر يوليو. الرئيسي. الفعلي: +9.9% شهريًا. المتوقع: +5.0% شهريًا. السابق: -6.7% شهريًا باستثناء...
