BREAKING: EURUSD without significant reaction to high reading on durable goods orders
- US, durable goods orders for July. Headline. Actual: +9.9% Mom. Expected: +5.0% MoM. Previous: -6.7% MoM Ex-transport. Actual: -0.2% MoM. Expected:...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة: مخزون النفط الخام: السابق: 3.939، المتوقع: -1.500, الفعلي: -9.285 مخزون...
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة. ومع ذلك، لم تكن هناك مفاجأة وكان قرار بنك كندا متماشيًا مع إجماع السوق - حيث خفض بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.50%. معدل الفائدة: السابق:2.75%، المتوقع:...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1370, الفعلي: 1312 انشاء المنازل: السابق: 1428, المتوقع: 1370,الفعلي: 1307 لم يبالغ زوج العملات EUR/USD في رد فعله، على الرغم من أن البيانات فاجأت الجميع بقراءة أقل، وهو ما قد يشير...
Crude oil futures are gaining on Monday following the escalation of the Middle East conflict over the weekend and the announcement that Libya's eastern...
Discover Airlines, Lufthansa subsidiary carrier facing strikes Borussia Dortmund shares gain after victory against Eintracht Frankfurt at the start...
Ahead of us are key quarterly data from Nvidia, a company positioned for many like a leader in AI fever. In addition to incoming macro data, it is the...
Wall Street indices and gold rallied, while US dollar dropped on Friday after Fed Chair Powell signalled in his Jackson Hole speech that it is time to...
German IFO Institute released the latest set of its sentiment indices today at 9:00 pm BST. Data for August was expected to show a drop from 87 to 86 in...
European indices set for slightly lower opening German IFO data for August US durable goods orders report for July European index futures point...
Wall Street indices rallied on Friday after Fed Chair Powell said that it is time to adjust rates during his Jackson Hole speech S&P 500 gained...
European indices end the day in green. On the continent, Spain's IBEX35 and Italy's ITA40 grew the most, by over 1%. The Swiss index and German...
Uranium Crisis The global uranium market has captured investor attention after Kazatomprom, the world's largest nuclear fuel producer, announced...
