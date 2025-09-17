ثلاث أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (23.08.2024)
انتهت بالفعل ندوة بنك الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول، والآن يتعين على المستثمرين التركيز مرة أخرى على البيانات الاقتصادية الكلية الصعبة. ومن بين الإصدارات...
أخبار الأسواق
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة: مخزون النفط الخام: السابق: 3.939، المتوقع: -1.500, الفعلي: -9.285 مخزون...
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة. ومع ذلك، لم تكن هناك مفاجأة وكان قرار بنك كندا متماشيًا مع إجماع السوق - حيث خفض بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.50%. معدل الفائدة: السابق:2.75%، المتوقع:...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1370, الفعلي: 1312 انشاء المنازل: السابق: 1428, المتوقع: 1370,الفعلي: 1307 لم يبالغ زوج العملات EUR/USD في رد فعله، على الرغم من أن البيانات فاجأت الجميع بقراءة أقل، وهو ما قد يشير...
انتهت بالفعل ندوة بنك الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول، والآن يتعين على المستثمرين التركيز مرة أخرى على البيانات الاقتصادية الكلية الصعبة. ومن بين الإصدارات...
اليوم هو أحد أهم الأحداث في الأسابيع الأخيرة - الندوة الاقتصادية في جاكسون هول، حيث سيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. في الماضي، كان محافظو...
وول ستريت باللون الأخضر في بداية الجلسة يظل مؤشر US100 فوق نقطة مقاومة مهمة يرتفع مؤشر Workday بعد النتائج، وRoss Stores وIntuit في الخلفية تفتتح...
Wall Street in green at the start of the session US100 remains above an important resistance point Workday surges after results, Ross Stores...
اليوم هو أحد أهم الأحداث في الأسابيع الأخيرة - الندوة الاقتصادية في جاكسون هول، حيث سيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. في الماضي، كان محافظو...
Canadian retail sales report for June was released today at 1:30 pm BST. Report was expected to show month-over-month declines in both headline and core...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من كندا وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: -0.8%, المتوقع: -0.3%, الفعلي: 0.3%- مبيعات التجزئة الأساسية (M/M):...
تشهد أسهم Peloton انخفاضًا بنسبة 2.6% في تداولات ما قبل السوق، بعد ارتفاع مذهل بنسبة 35% أمس. يأتي هذا بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج أفضل من المتوقع للربع...
Peloton's shares are experiencing a 2,6% decline in premarket trading, following an impressive 35% surge yesterday. This comes after the company reported...
حققت الصادرات المصرية ارتفاعا ملحوظ في أكبر 5 أسواق تجارية خلال الفترة من يناير وحتى مايو الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023، وفقا لبيانات...
المؤشرات الأوروبية ترتفع في نهاية الأسبوع خطاب باول في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش في دائرة الضوء لدى المستثمرين شركة دليفري هيرو تقود المكاسب...
European indices gain at the end of the week Powell's speech at 3:00 p.m. BST in the investors' spotlight Delivery Hero leads gains on...
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، أن بلاده تخطط لإعادة إنتاج النفط والغاز إلى مستوياته الطبيعية اعتباراً من عام 2025، بالتعاون...
الين الياباني هو أفضل العملات أداءً بين عملات مجموعة العشرة اليوم، مع تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى ما دون مستوى 146.00. يأتي هذا...
Japanese yen is the best performing G10 currency today, with USDJPY pulling back below the 146.00 mark. This comes after BoJ Governor Ueda took part in...
