التقويم الاقتصادي: كل العيون على باول !
المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح مستقر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول يتحدث في ندوة جاكسون هول بيانات مبيعات التجزئة الكندية، تقرير مبيعات المساكن...
أخبار الأسواق
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة: مخزون النفط الخام: السابق: 3.939، المتوقع: -1.500, الفعلي: -9.285 مخزون...
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة. ومع ذلك، لم تكن هناك مفاجأة وكان قرار بنك كندا متماشيًا مع إجماع السوق - حيث خفض بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.50%. معدل الفائدة: السابق:2.75%، المتوقع:...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1370, الفعلي: 1312 انشاء المنازل: السابق: 1428, المتوقع: 1370,الفعلي: 1307 لم يبالغ زوج العملات EUR/USD في رد فعله، على الرغم من أن البيانات فاجأت الجميع بقراءة أقل، وهو ما قد يشير...
European indices set for flat opening Fed Chair Powell speaks at Jackson Hole symposium Canadian retail sales data, US new home sales report European...
أنهت مؤشرات وول ستريت تداولات الأمس على انخفاض. حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.89%، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.43%، وانخفض مؤشر ناسداك...
Wall Street indices finished yesterday's trading lower. S&P 500 dropped 0.89%, Dow Jones moved 0.43% lower, Nasdaq slumped 1.67% and small-cap...
سجلت المؤشرات الأوروبية جلسة متباينة اليوم وظلت في الغالب معلقة حول أسعار إغلاق الجلسة السابقة. وعلى الخريطة الأوروبية، برز مؤشر داكس الألماني...
أعلنت شركة زووم عن نتائج أقوى من المتوقع للربع الثاني من عام 2024 واستجابة لتقرير الشركة، ارتفع السهم بأكثر من 12%، ليقترب من أعلى مستوياته منذ مايو/أيار...
European indexes recorded a mixed session today. They mostly remained suspended around the previous session's closing prices. On the European map,...
Zoom reported stronger-than-expected results for 2Q24. In response to the company's report, the stock shot up more than 12%, approaching its highest...
عشية خطاب باول، سجلت المؤشرات الأميركية تصحيحا هبوطيا. فقد انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6%، وخسر مؤشر ناسداك 100 أكثر من 1%، وانخفض مؤشر راسل...
On the eve of Powell's speech, U.S. indices record a downward correction. The S&P 500 is down 0.6%, the Nasdaq 100 is losing more than 1%, and...
انخفضت عقود المعادن النفيسة بشكل حاد خلال جلسة اليوم. ولم تساعد الأسعار الدولار القوي، الذي يكتسب اليوم بعد أن اقترب من أدنى قيمه منذ عام 2023. وقد أدى...
Precious metals contracts are sharply declining during today's session. Quotations are not helped by a strengthening dollar, which is gaining today...
انخفضت عقود الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأكثر من 6% اليوم بعد أن أشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوعية إلى زيادة أكبر في مخزونات...
U.S.-based natural gas contracts are losing more than 6% today after weekly EIA data indicated a larger build in crude inventories than expected. The weekly...
وول ستريت في مزاج متباين في بداية الجلسة يظل مؤشر US100 فوق نقطة مقاومة مهمة نتائج Peloton و Advance Auto Parts و Snowflake في الخلفية تفتتح...
Wall Street in mixed mood at the start of the session US100 remains above an important resistance point Peloton results, Advance Auto Parts...
US S&P Global Manufacturing PMI Aug P: 48.0 (est 49.5; prev 49.6) - S&P Global Services PMI Aug P: 55.2 (est 54.0; prev 55.0) - S&P Global...
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 3:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق ارتفاع في مبيعات المنازل الجديدة. بيانات...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي النفط ينخفض بالرغم من المخزونات الذهب يصل الى مستويات تاريخية جديدة الأسهم تعود للزخم الصعودي https://youtube.com/live/gfcCcGFIl-4?feature=share
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 2:45 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في معنويات قطاعات الخدمات...
