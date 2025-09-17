BREAKING: EURUSD ticks lower after slightly higer jobless claims reading
- US, initial jobless claims. Actual: 232k. Expected: 230k. Previous: 227k Although the EURUSD pair lost value briefly after the reading, the magnitude...
أخبار الأسواق
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة: مخزون النفط الخام: السابق: 3.939، المتوقع: -1.500, الفعلي: -9.285 مخزون...
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة. ومع ذلك، لم تكن هناك مفاجأة وكان قرار بنك كندا متماشيًا مع إجماع السوق - حيث خفض بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.50%. معدل الفائدة: السابق:2.75%، المتوقع:...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1370, الفعلي: 1312 انشاء المنازل: السابق: 1428, المتوقع: 1370,الفعلي: 1307 لم يبالغ زوج العملات EUR/USD في رد فعله، على الرغم من أن البيانات فاجأت الجميع بقراءة أقل، وهو ما قد يشير...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 228, المتوقع: 232, الفعلي: 232 المطالبات المستمرة:...
ارتفعت الصادرات السعودية غير البترولية والتي تشمل إعادة التصدير بنسبة 10.5% في الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 73.73 مليار ريال، مقارنة بنحو 66.74...
توقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي: ظلت التوقعات بشأن أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي دون تغيير إلى حد كبير، على الرغم من بعض التعديلات...
ارتفعت المؤشرات الأوروبية في النصف الأول من جلسة الخميس تشير محاضر البنك المركزي الأوروبي إلى خفض محتمل لأسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر نتائج...
Refinitiv has issued a recommendation for the AUDUSD currency pair. Refinitiv recommends taking a short position on the pair with the following levels: Entry...
سجل إجمالي الديون العربية المستحقة على مصر نحو 41.6 مليار دولار ، حسب تقرير صدر عن البنك المركزي المصري لفترة الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. يشار...
تتحرك أسعار الذهب في اتجاه تصاعدي منذ فترة طويلة ,فبالنظر إلى الفاصل الزمني D1، فقد حدد السعر مستويات قصوى جديدة هذا الأسبوع. ومع ذلك، توقفت الحركة الصعودية...
قالت شركة تيذر للعملات المشفرة إنها تعتزم طرح عملة مستقرة جديدة مربوطة بالدرهم، إذ تسعى للاستفادة من الطلب على العملة الإماراتية وتقديم بدائل للدولار والعملات...
تشير المزيد والمزيد من الدلائل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر. انخفض التضخم تقريبًا إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي،...
صدرت اليوم مؤشرات مديري المشتريات الأولية لشهر أغسطس من فرنسا وألمانيا في الساعة 8:15 صباحًا بتوقيت جرينتش و8:30 صباحًا بتوقيت جرينتش على التوالي. وكان...
المؤشرات الأوروبية تفتتح على تغير طفيف مؤشرات مديري المشتريات الأولية من أوروبا والولايات المتحدة محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي وبيانات طلبات...
أنهت مؤشرات وول ستريت تداولات الأمس على ارتفاع، عقب مراجعة كبيرة لبيانات الرواتب السنوية ومحاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي كانت حذرة. ارتفع...
