Morning Wrap (22.08.2024)
Wall Street indices finished yesterday's trading higher, following big revision to annual payrolls data and dovish FOMC minutes S&P 500 gained...
أخبار الأسواق
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة: مخزون النفط الخام: السابق: 3.939، المتوقع: -1.500, الفعلي: -9.285 مخزون...
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة. ومع ذلك، لم تكن هناك مفاجأة وكان قرار بنك كندا متماشيًا مع إجماع السوق - حيث خفض بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.50%. معدل الفائدة: السابق:2.75%، المتوقع:...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1370, الفعلي: 1312 انشاء المنازل: السابق: 1428, المتوقع: 1370,الفعلي: 1307 لم يبالغ زوج العملات EUR/USD في رد فعله، على الرغم من أن البيانات فاجأت الجميع بقراءة أقل، وهو ما قد يشير...
Wall Street indices finished yesterday's trading higher, following big revision to annual payrolls data and dovish FOMC minutes S&P 500 gained...
ارتفعت مؤشرات وول ستريت اليوم - ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.5% وارتفع مؤشر راسل 2000 للأسهم الصغيرة بنسبة...
Wall Street indices trade higher today - S&P 500 gains 0.4%, Nasdaq trades 0.5% higher and small-cap Russell 2000 rallies 1%. Dow Jones is a laggard...
صدرت اليوم محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يوليو/تموز في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش. كانت الأسواق تأمل في بعض التلميحات الحمائمية...
FOMC minutes from the July meeting were released today at 7:00 pm BST. Markets were hoping for some dovish hints - July's meeting message was overall...
انخفض سعر النفط الخام غرب تكساس الوسيط (OIL.WTI) اليوم إلى ما دون مستوى الدعم المهم عند 72.50 دولار للبرميل، ليختبر أدنى مستوياته المحلية الأخيرة في أوائل...
WTI crude oil (OIL.WTI) is falling below the important support level at $72.50 per barrel today, testing recent local lows from early August. At the same...
يواصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي الارتفاع وسط توقعات متزايدة بإطلاق وشيك لدورة تخفيف السياسة النقدية من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي. أظهرت بيانات الرواتب...
EURUSD continues to move higher amid rising expectations of an imminent launch of Fed's easing cycle. Revised non-farm payroll data released today...
سيصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اليوم في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش. ومع ذلك، يركز اهتمام السوق بشكل أساسي...
Federal Reserve will release FOMC minutes from its July meeting today at 7:00 pm BST. However, market attention is primarily focused on today's revision...
كان من المقرر أن يصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) مراجعة سنوية أولية لبيانات الرواتب في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش. ومع ذلك، تأخر الإصدار وتم...
US Bureau of Labour Statistics (BLS) was scheduled to release preliminary annual revision to payrolls data at 3:00 pm BST. However, the release was delayed...
US Department of Energy (DOE) released an official weekly report on US oil inventories today at 3:30 pm BST. Report was expected to show a big decline...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر...
أعلنت شركة "مبادلة"، أبرز صناديق أبوظبي السيادية، عن ضخ استثمارات في "يوندر غروب" ( Yondr Group)، الواقع مقرها في لندن، إلى جانب شركة...
بمبلغ 3.75 مليار ريال سعودي، قامت شركة النقل البحري السعودية بتوقيع عقد لشراء تسع ناقلات نفط عملاقة. ستساهم هذه الصفقة بشكل كبير في تسريع عملية تحديث أسطول...
مؤشرات وول ستريت تفتح مرتفعة US2000 يحاول الصعود مرة أخرى فوق مستوى المقاومة 2165 نقطة محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر صدوره...
Wall Street indices open higher US2000 attempts to climb back above 2,165 pts resistance FOMC minutes scheduled for 7:00 pm BST Target surges...
تقف شركة إنتل، التي كانت ذات يوم رائدة تكنولوجية بلا منازع، اليوم عند مفترق طرق حاسم في تاريخها. فمن الهيمنة على سوق معالجات أجهزة الكمبيوتر والخوادم إلى...
