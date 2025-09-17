Intel: digital phoenix or fading star in the tech world?
Intel, once an undisputed technological leader, stands today at a crucial crossroads in its history. From dominating the PC and server processor market...
أخبار الأسواق
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة: مخزون النفط الخام: السابق: 3.939، المتوقع: -1.500, الفعلي: -9.285 مخزون...
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة. ومع ذلك، لم تكن هناك مفاجأة وكان قرار بنك كندا متماشيًا مع إجماع السوق - حيث خفض بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.50%. معدل الفائدة: السابق:2.75%، المتوقع:...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1370, الفعلي: 1312 انشاء المنازل: السابق: 1428, المتوقع: 1370,الفعلي: 1307 لم يبالغ زوج العملات EUR/USD في رد فعله، على الرغم من أن البيانات فاجأت الجميع بقراءة أقل، وهو ما قد يشير...
سددت الحكومة المصرية 1.3 مليار دولار كدفعة جديدة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد في نهاية شهر يونيو، وفق مسؤول حكومي وذلك في...
مكاسب أوروبية طفيفة قبل محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أطلقت وزارة التجارة الصينية تحقيقاً لمكافحة الدعم على منتجات الألبان المستوردة...
European gains slightly ahead of FOMC Minutes China's Ministry of Commerce launched an anti-subsidy investigation into dairy products imported...
الين الياباني هو أحد العملات الأضعف اليوم، حيث تراوحت الانخفاضات بين 0.5% إلى 0.7% مقابل عملات مجموعة العشرة الأخرى. يكتسب زوج USD/JPY اليوم...
The Japanese yen is one of the weaker currencies today, with declines ranging from 0.5% to 0.7% against other G10 currencies. USDJPY is gaining 0.70% today,...
التقويم اليوم خفيف نسبيًا من حيث إصدارات البيانات الاقتصادية الكلية ومع ذلك، سيركز المستثمرون على نشر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة...
Today's calendar is relatively light in terms of macroeconomic data releases. However, investors' attention will focus on the publication of the...
تشهد المؤشرات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ جلسة صعودية طفيفة حيث تكتسب المؤشرات الصينية ما بين 0.05% و0.15%، ويرتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.85%،...
Indices from the Asia-Pacific region are experiencing a slightly upward session. Chinese indices are gaining between 0.05% and 0.15%, the Japanese...
أنهت المؤشرات الأوروبية اليوم على انخفاضات. وفي القارة، تصرفت الأسواق المحلية بشكل أسوأ اليوم. أنهى مؤشر FTSE 100 البريطاني اليوم على نحو مماثل. وأغلق...
European indices end the day with declines. On the continent, domestic markets behaved worst today. The British FTSE 100 Index ended the day similarly....
انخفض سهم بنك أوف أمريكا كورب (BAC.US) بأكثر من 2.05٪ اليوم بعد أن باعت شركة بيركشاير هاثاواي (BRKB.US) التابعة لوارن بافيت ما يزيد عن 550 مليون...
Bank of America Corp. (BAC.US) slumped more than 2.05% today after Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Inc.(BRKB.US) sold between Aug 15 and...
Credit Agricole issued a recommendation for the EURUSD currency pair. Credit Agricole recommends taking a short position on the pair with following...
في يوم الجمعة، ستتجه كل الأنظار إلى منتجع جاكسون هول في جبال روكي، حيث سيلقي جيروم باول خطابًا طال انتظاره فيما أصبح بمثابة معادل بنكي مركزي لدافوس على...
وول ستريت تكسب قليلاً في جلسة الثلاثاء المبكرة US100 يتخطى نقطة مقاومة مهمة Lowe's تخسر بعد إصدار النتائج الفصلية تفتتح الأسواق في الولايات...
Wall Street gains slightly in early Tuesday session US100 knocks out an important resistance point Lowe's loses after release of quarterly...
