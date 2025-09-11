عاجل: بيانات مؤشر مديري المشتريات من اسبانيا
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من اسبانيا في الساعة 6:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من اسبانيا: مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي مؤشرات الأسهم تسجل مستويات قياسية جديدة النفط تحت ضغط المخزونات والبيانات الاقتصادية هل نرى المزيد من الارتفاعات على الذهب
تشمل الإصدارات الرئيسية اليوم تقارير مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات من الدول الأوروبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا...
ارتفع الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات. وشهد الفرنك السويسري والدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي ضعفًا ملحوظًا في بداية اليوم. يعود المفاوض...
ترتفع مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم مع انتعاش الأسواق من موجة البيع التي شهدتها يوم الجمعة. ويتصدر مؤشر ناسداك، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، المكاسب،...
ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة و النصف بتوقيت دبي نتائج الشركات الكبرى تدعم التفاؤل... لكن الحذر لا يزال مسيطرًا. حديث البنوك المركزية يشير...
قفزت أسهم شركة Idexx Laboratories بنسبة 26% لتصل إلى 676 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد بعد تحقيق نتائج قوية للربع الثاني فاقت توقعات وول ستريت ورفع توقعات...
سجلت أسواق الأسهم الأمريكية مكاسب قوية يوم الاثنين، منتعشةً بعد موجة بيع حادة يوم الجمعة، مدفوعةً ببيانات سوق العمل الضعيفة بشكل مفاجئ. ارتفع مؤشر US500...
بدأت أسواق الأسهم الأمريكية جلسة يوم الاثنين على ارتفاع، منتعشةً بعد موجة بيع الأسبوع الماضي التي أثارتها بيانات سوق العمل المخيبة للآمال. ارتفعت العقود...
الساعة 03:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة الأمريكية - السلع المعمرة لشهر يونيو: السلع المعمرة باستثناء الدفاع: انخفاض فعلي بنسبة...
انخفض الفرنك السويسري بنسبة 0.3% مقابل الدولار الأمريكي اليوم، متأثرًا بتزايد الضغوط جراء زيادة غير متوقعة في الرسوم الجمركية الأمريكية. شهد الفرنك...
الأسواق المالية الأوروبية متفائلة نسبيًا اليوم، وإن كان ذلك يُعزى بشكل كبير إلى التحسن الذي أعقب الانخفاضات الكبيرة يوم الجمعة. مع ذلك، ارتفع مؤشر DE40...
توجهت التوقعات إلى انخفاض صافي الدخل المعدل لشركة أرامكو السعودية خلال الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 18% على أساس سنوي. الجدير بالذكر...
ارتفع صافي ربح «مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية» 6.4 في المائة إلى 591 مليون ريال ما يعادل 157.6 مليون دولار في الرُّبع الثاني...
ارتفع مؤشر التضخم الصادر عن معهد ملبورن لشهر يوليو 2025 بنسبة 0.9% على أساس شهري، وهو أقوى ارتفاع له منذ ديسمبر 2023. وقد أثار هذا الانتعاش الحاد، عقب...
أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، تسجيل صافي خسارة قدره 4.07 مليارات ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري 2025. الجدير بالذكر...
مؤشر أسعار المستهلك السويسري (على أساس سنوي) يوليو: 0.2% (تقديرات: 0.1%؛ السابق: 0.1%) - مؤشر أسعار المستهلك (على أساس شهري): 0.0% (تقديرات:...
ارتفاع العقود الآجلة قبل افتتاح جلسة التداول النقدية الأوروبية سيتجه اهتمام المستثمرين إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك السويسري وطلبات السلع المعمرة...
بدت جلسة يوم الاثنين في أسواق الأسهم هادئة نسبيًا. تكتسب العقود الآجلة في أوروبا والولايات المتحدة قيمة بعد انخفاضات كبيرة يوم الجمعة. ارتفع عقد EU50...
سجلت أرباح أكوا باور السعودية 481.82 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2025، بتراجع نسبته 23.6% مقارنة بأرباح قيمتها 630.62 مليون ريال في الربع الموازي...
أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي تاسي اليوم الأحد، على انخفاض بنسبة 1% عند مستوى 10,883 نقطة وبحسب تداول السعودية"، بلغت القيمة المتداولة في...
