🟡الذهب يرتفع 1%
الذهب يواصل مكاسبه القوية ويختبر مستوى 2530 دولار، محققاً مكاسب بنحو 1%، وذلك بسبب ضعف الدولار الأمريكي، مما يتسبب في اختبار مستوى 1.1100 على زوج اليورو/دولار....
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة: مخزون النفط الخام: السابق: 3.939، المتوقع: -1.500, الفعلي: -9.285 مخزون...
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة. ومع ذلك، لم تكن هناك مفاجأة وكان قرار بنك كندا متماشيًا مع إجماع السوق - حيث خفض بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.50%. معدل الفائدة: السابق:2.75%، المتوقع:...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1370, الفعلي: 1312 انشاء المنازل: السابق: 1428, المتوقع: 1370,الفعلي: 1307 لم يبالغ زوج العملات EUR/USD في رد فعله، على الرغم من أن البيانات فاجأت الجميع بقراءة أقل، وهو ما قد يشير...
الذهب يواصل مكاسبه القوية ويختبر مستوى 2530 دولار، محققاً مكاسب بنحو 1%، وذلك بسبب ضعف الدولار الأمريكي، مما يتسبب في اختبار مستوى 1.1100 على زوج اليورو/دولار....
Gold continues its strong gains and tests the vicinity of $2530 per ounce, gaining 1%. This is due to the weakness of the US dollar, which is causing a...
Canada - Inflation Data for July: Trimmed CPI: Actual: 2.7%; YoY forecast 2.8% YoY; previous 2.9% YoY; Median CPI: Actual: 2.5%...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 2.7%, المتوقع: 2.5%, الفعلي: 2.5% مؤشر أسعار المستهلكين...
ارتفعت حيازة المملكة العربية السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 140.3 مليار دولار خلال شهر يونيو 2024، وذلك ﺑ 4 مليارات دولار، مقارنة بشهر مايو الماضي...
حقق صندوق الاستثمارات العامة السعودي "PIF"، نمواً في إجمالي الأصول بـ 21% حاليا مقارنة بنهاية العام الماضي حيث كشف التقرير السنوي للصندوق، أن...
المؤشرات الأوروبية في مزاج متباين قبل افتتاح وول ستريت تغيرات في المراكز القصيرة على أسهم هوجو بوس وزالاندو الوضع العام للسوق: جلسة الثلاثاء...
European indices in mixed mood ahead of Wall Street open Changes in the register of short positions on Hugo Boss and Zalando shares General market...
النفط يقال إن إسرائيل قبلت الشروط المقترحة لوقف إطلاق النار في الصراع مع حماس، والتي قدمتها الولايات المتحدة. وتأمل الولايات المتحدة في التوقيع على...
Oil Israel is said to have accepted the proposed terms of a ceasefire in the conflict with Hamas, which were presented by the United States. The...
الدولار يواصل اتجاهه الهبوطي، حيث وصل إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام ويدعم انخفاض الدولار التوقعات المتزايدة بتحول بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع...
The dollar extends its downward trend, reaching its lowest level since the beginning of the year. The dollar's decline is being supported by growing...
سعر الفائدة الفعلي للبنك المركزي السويدي 3.5% (التوقعات 3.5%، السابق 3.75%) ملخص البيان قرر المجلس التنفيذي خفض...
Swedish Riksbank Rate Actual 3.5% (Forecast 3.5%, Previous 3.75%) Statement Summary The Executive Board has decided to cut the policy rate by...
التقويم الاقتصادي الكلي اليوم خفيف نسبيًا ويفتقر إلى الأحداث التي قد تؤثر بشكل كبير على الأسواق المالية العالمية ومن المرجح أن تكون الأحداث الأكثر أهمية...
Today's macroeconomic calendar is relatively light and lacks events that could significantly impact global financial markets. The most important events...
أدى انخفاض التقلبات في وول ستريت أمس إلى جلسة بلا اتجاه مماثل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ اليوم. انخفضت المؤشرات الصينية بنسبة تتراوح بين...
Low volatility on Wall Street yesterday has led to a similarly directionless session in the Asia-Pacific region today. Chinese indices are down between...
يبدأ الأسبوع الجديد بتقلبات منخفضة للغاية ومكاسب معتدلة. من ناحية أخرى، قد يتغير هذا الوضع، حيث من المقرر إصدار محاضر لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية...
The new week begins with extremely low volatility and moderate gains. On the other hand, this situation may change, as the FOMC minutes are scheduled...
