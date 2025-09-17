ارتفعت أسهم شركة ZIM Integrated Shipping Services بنسبة تزيد عن 23% بعد تقرير الأرباح 🟢
حققت شركة ZIM Integrated Shipping Services (ZIM.US) مكاسب تزيد عن 23% بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج قوية في الربع الثاني تجاوزت توقعات السوق. وشهدت الشركة...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة: مخزون النفط الخام: السابق: 3.939، المتوقع: -1.500, الفعلي: -9.285 مخزون...
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة. ومع ذلك، لم تكن هناك مفاجأة وكان قرار بنك كندا متماشيًا مع إجماع السوق - حيث خفض بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.50%. معدل الفائدة: السابق:2.75%، المتوقع:...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1370, الفعلي: 1312 انشاء المنازل: السابق: 1428, المتوقع: 1370,الفعلي: 1307 لم يبالغ زوج العملات EUR/USD في رد فعله، على الرغم من أن البيانات فاجأت الجميع بقراءة أقل، وهو ما قد يشير...
ZIM Integrated Shipping Services (ZIM.US) gains over 23% after the company reported strong second-quarter results that exceeded market consensus. The company...
ارتفع سعر الغاز الطبيعي (NATGAS) بأكثر من 5% اليوم، معوضًا جميع الخسائر التي تكبدها نهاية الأسبوع الماضي. ومن الجدير بالذكر أن الأسعار وصلت إلى أعلى مستوى...
The price of natural gas (NATGAS) is up more than 5% today, recovering all losses from the end of last week. It's worth noting that prices reached...
مؤشرات الأسهم في الولايات المتحدة تفتح مستقرة الدولار ينخفض بشكل كبير في بداية الجلسة عوائد السندات تظل دون تغيير نسبيًا اليوم هادئ من حيث...
Stock indices in the USA open flat The dollar drops significantly at the start of the session Bond yields remain relatively unchanged Today...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي هل يتلاعب البنك الفيدرالي بالسوق؟ نتائج وول مارت تدعم الاقتصاد الأمريكي
أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي عن تحقيق نمو كبير في تمويل الصادرات، حيث ارتفعت بنسبة 142% بنهاية يونيو الماضي. شهدت التسهيلات الائتمانية للبنك قفزة...
يواصل الدولار تراجعه بعد اختراقه لمنطقة الدعم فوق 102.8 نقطة. ومن الناحية الفنية، فإن الهدف الأقرب للحركة الهبوطية الحالية، بعد كسر الدعم، هو حول أدنى...
عاد إنتاج حقل الواحة من النفط في ليبيا إلى مستوياته الطبيعية عند نحو 300 ألف برميل يومياً، وذلك بعد الانتهاء من صيانة خط الأنابيب الممتد من حقول النفط...
يتقلب مؤشر داكس حول إغلاق الجمعة ألمانيا تخطط لخفض الإنفاق على المساعدات العسكرية لأوكرانيا في عام 2025 فارتا تسجل انخفاضًا في الأسعار بنحو 50٪ يظل...
DAX fluctuates around Friday's close Germany plans to cut spending on military aid to Ukraine in 2025 Varta records about 50% price drop Today's...
تميز الأسبوع الماضي بنشر نتائج شركات المستهلك ومع ذلك، فشلت التقارير الصادرة عن شركات مثل Walmart وAlibaba وHome Depot في الإشارة إلى صورة موحدة للمستهلك،...
أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق السكنية والصناعية والزراعية، بسبب ما وصفته "بالخلل في إمدادات...
Last week was marked by the publication of consumer company results. However, reports from companies such as Walmart Alibaba and Home Depot failed to indicate...
كان تعافي اليورو مقابل الدولار الأميركي ملحوظاً، حيث استفاد الزوج من التوقعات ببدء خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع. ومع ذلك، فإن سلوك...
The recovery of the euro against the US dollar has been remarkable, with the pair benefiting from expectations that interest rates in the US will start...
الين الياباني هو أفضل عملة أداءً بين عملات مجموعة العشرة في بداية أسبوع جديد. تُترجم قوة الين الياباني بالإضافة إلى ضعف الدولار الأمريكي إلى انخفاض بنحو...
Japanese yen is the best performing G10 currency at the beginning of a new week. Strength of the Japanese yen as well as weakness on US dollar are translating...
