التقويم الاقتصادي: بداية هادئة لأسبوع حافل بالأحداث
المؤشرات الأوروبية تفتح على تغير طفيف خطابات من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي والر والرئيس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي رين محضر اجتماع اللجنة...
أخبار الأسواق
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة: مخزون النفط الخام: السابق: 3.939، المتوقع: -1.500, الفعلي: -9.285 مخزون...
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة. ومع ذلك، لم تكن هناك مفاجأة وكان قرار بنك كندا متماشيًا مع إجماع السوق - حيث خفض بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.50%. معدل الفائدة: السابق:2.75%، المتوقع:...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1370, الفعلي: 1312 انشاء المنازل: السابق: 1428, المتوقع: 1370,الفعلي: 1307 لم يبالغ زوج العملات EUR/USD في رد فعله، على الرغم من أن البيانات فاجأت الجميع بقراءة أقل، وهو ما قد يشير...
European indices open little changed Speeches from Fed Waller and ECB Rehn FOMC minutes and Powell's speech later into the week European...
كان تدفق الأخبار خلال عطلة نهاية الأسبوع وكذلك خلال جلسة آسيا والمحيط الهادئ اليوم خفيفًا جدًا ولم يكن من المتوقع حدوث تحركات كبيرة في السوق. تداولت...
Newsflow over the weekend as well as during today's Asia-Pacific session has been very light and also no major market moves were expected Indices...
بدأت مؤشرات وول ستريت جلسة التداول النقدي اليوم دون تغيير يذكر، لكنها تمكنت من جذب عرض في وقت لاحق وهي تتداول الآن بارتفاع طفيف وارتفعت مؤشرات...
Wall Street indices launched today's cash session little changed, but managed to catch a bid later on and now are trading slightly higher. S&P...
يلوح في الأفق أسبوع كبير محتمل للدولار الأمريكي حيث قد يستخدم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول خطاب جاكسون هول للإعلان عن دورة خفض أسعار الفائدة. وبصرف...
A potentially big week for USD is looming as Fed Chair Powell may use Jackson Hole speech to announce rate cut cycle. Apart from that, traders will be...
ANZ Research issued a recommendation for the AUDNZD currency pair. ANZ Research recommends taking a long position on the pair with following levels: Entry...
مؤشرات وول ستريت تتداول مستقرة مؤشر US100يختبر منطقة مقاومة 19600 نقطة أبلايد ماتيريالز تهبط بعد نتائج الربع الثالث من السنة المالية تتداول...
Wall Street indices trade flat US100 tests 19,600 pts resistance zone Applied Materials drops after fiscal-Q3 earnings Wall Street indices...
University of Michigan flash data for July was released today at 3:00 pm BST. Report was expected to show small improvement in headline Consumer Sentiment...
بيانات التضخم من جامعة ميشغن: توقعات التضخم لمدة سنة واحدة من جامعة ميشيغان: السابق: 2.9%, الفعلي: 2.9% توقعات التضخم لمدة 5 سنوات من جامعة ميشيغان:...
ANZ Research has released a recommendation for the EURGBP currency pair. ANZ Research recommends taking a short position on the pair with the following...
الذهب يتداول اليوم على ارتفاع، حيث شهد المعدن النفيس طلبًا في وقت مبكر من بعد الظهر ويتحرك نحو مستويات قياسية جديدة. ارتفع الذهب بأكثر من 1% خلال اليوم...
Gold is trading higher today, with precious metal catching a bid in the early afternoon and moving to fresh record highs. GOLD is up over 1% on the day...
أعلن البنك المركزي المصري، عن قيامه بطرح أذون خزانة مقومة باليورو للبيع نيابة عن وزارة المالية هذا وقد قفز العائد لأجل ثلاثة أشهر إلى 28.336% بعدما...
US housing market data for July was released today at 1:30 pm BST. Data was expected to show small month-over-month declines in building permits and housing...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: انشاء المنازل: السابق: 1329, المتوقع: 1340,الفعلي: 1238 تراخيص البناء: السابق: 1454 , المتوقع:...
ارتفع مؤشر داكس بأكثر من 7.5% عن أدنى مستوى في أغسطس انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية الصينية في أوروبا يدعم شركات تصنيع السيارات الألمانية باير...
