DE40: Bayer supports German market gains
DAX gains more than 7.5% from August low Weaker sales of Chinese electric cars in Europe support German car manufacturers Bayer gains more than...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة: مخزون النفط الخام: السابق: 3.939، المتوقع: -1.500, الفعلي: -9.285 مخزون...
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة. ومع ذلك، لم تكن هناك مفاجأة وكان قرار بنك كندا متماشيًا مع إجماع السوق - حيث خفض بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.50%. معدل الفائدة: السابق:2.75%، المتوقع:...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1370, الفعلي: 1312 انشاء المنازل: السابق: 1428, المتوقع: 1370,الفعلي: 1307 لم يبالغ زوج العملات EUR/USD في رد فعله، على الرغم من أن البيانات فاجأت الجميع بقراءة أقل، وهو ما قد يشير...
أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية بالبنك قد حقق فائضاً للشهر الثالث على التوالي بقيمة 10.5 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي...
ارتفعت أسهم شركة باير إيه جي (BAYN.DE) بأكثر من 10٪ اليوم بعد أن حققت الشركة انتصارًا في حكم محكمة الاستئناف الأمريكية بأن القانون الفيدرالي يحمي الشركة...
Bayer AG (BAYN.DE) shares are up more than 10% today after the company scored a victory in a U.S. appeals court ruling that federal law protects the company...
تختبر سندات الخزانة (TNOTE)، بعد تقرير مبيعات التجزئة الصادر أمس، المستوى الرئيسي عند 113.0000 نقطة ومع ذلك، مع اقتراب التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي...
Treasury bonds (TNOTE), following yesterday's retail sales report, are testing the key level of 113.0000 points. However, with the approaching monetary...
بعد يوم حافل بالأمس، سيتلقى المستثمرون جولة أخرى من المعلومات من الاقتصاد الأمريكي اليوم. سيكون التقرير الرئيسي هو إصدار بيانات عن بدء بناء المساكن وتصاريح...
07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - بيانات مبيعات التجزئة لشهر يوليو: مبيعات التجزئة: الفعلية 0.5% على أساس شهري؛ التوقعات...
After an intense day yesterday, investors will receive another round of information from the U.S. economy today. The key report will be the release of...
07:00 AM BST, United Kingdom - Retail Sales Data for July: Retail Sales: actual 0.5% MoM; forecast 0.6% MoM; previous -0.9% MoM; Retail...
أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية أمس على مكاسب كبيرة، بدعم من بيانات مبيعات التجزئة القوية. ولاحظنا أكبر انتعاش في مؤشر US2000، الذي يمثل الشركات ذات القيمة...
U.S. indices closed yesterday with significant gains, supported by strong retail sales data. The largest rebound was observed on the US2000 index,...
أبرمت شركة هندسة الطاقة الصينية "CEEC Global" عقدًا مع شركاء سعوديين بقيمة 6.98 مليار يوان (972 مليون دولار) لإنشاء محطة طاقة شمسية في السعودية،...
الدولار يسجل مكاسب قوية عائدات السندات الأميركية ترتفع مؤشرات وول ستريت ترتفع أثارت بيانات مبيعات التجزئة القوية اليوم المزيد من...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي النفط يرتفع بالرغم من ارتفاع المخزونات الأسهم تنتعش بعد عودة احتمالية الهبوط الناعم للواجهة
The dollar is posting strong gains U.S. bond yields are rebounding Indexes on Wall Street are rising Today's strong retail sales data has...
صدر اليوم تقرير الإنتاج الصناعي الأمريكي عند الساعة 2:15 بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاضات في الإنتاج الصناعي والتصنيعي...
01:30 PM BST, United States - Retail Sales Data for July: Retail Sales: actual 1.0% MoM; forecast 0.4% MoM; previous -0.2% MoM; Retail...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: -0.2%, المتوقع: 0.3%, الفعلي: 1% مبيعات التجزئة من دون...
