وول مارت ترتفع 6% لتحقق أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد أرباح قياسية 💰
حققت شركة وول مارت (WMT.US) مكاسب تزيد عن 6.00% في تداولات ما قبل السوق بعد الإعلان عن بيانات قوية للربع الثاني من السنة المالية 2025. وول مارت، التي تمتلك...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة: مخزون النفط الخام: السابق: 3.939، المتوقع: -1.500, الفعلي: -9.285 مخزون...
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة. ومع ذلك، لم تكن هناك مفاجأة وكان قرار بنك كندا متماشيًا مع إجماع السوق - حيث خفض بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.50%. معدل الفائدة: السابق:2.75%، المتوقع:...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1370, الفعلي: 1312 انشاء المنازل: السابق: 1428, المتوقع: 1370,الفعلي: 1307 لم يبالغ زوج العملات EUR/USD في رد فعله، على الرغم من أن البيانات فاجأت الجميع بقراءة أقل، وهو ما قد يشير...
Walmart (WMT.US) is gaining over 6.00% in pre-market trading after reporting solid data for the second quarter of the fiscal year 2025. Walmart, with 10,500...
تشهد المؤشرات في أوروبا جلسة متباينة كما افتتحت جلسة سوق النقد في القارة العجوز في منطقة إيجابية. حاليًا، تم تقليص المكاسب قليلاً ولكنها لا تزال تحافظ...
Indices in Europe are experiencing a mixed session. The cash market session on the Old Continent opened in positive territory. Currently, the gains have...
أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" المحدودة ، عن نتائجها المالية للأشهر الستة الأولى المنتهية في أواخر يونيو من العام الحالي، حيث ارتفعت...
ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني (JP225) بنسبة 1.00% اليوم، ووصل إجمالي التعافي من أدنى مستوى في الأسبوع الماضي بالفعل إلى 20%. من ناحية أخرى، يظل المؤشر...
Japan's Nikkei 225 index (JP225) is up 1.00% today, and the total rebound from last week's low has already reached 20%. On the other hand, the...
انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 1.00% أخرى اليوم، لتختبر منطقة دعم مهمة عند حوالي 58000 نقطة. حدث الانخفاض الأخير في الأسعار بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك...
Bitcoin is down another 1.00% today, testing an important support zone around 58,000 points. The recent price decline occurred after the release of U.S....
عززصندوق الإستثمارات العامة السعودي - PIF – استثماراته في شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى إلى 20.7 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2024...
قرر البنك المركزي النرويجي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.5%، مشيرًا إلى الحاجة إلى الحفاظ على سياسة نقدية تقييدية لإدارة التضخم وفي حين...
Norges Bank has decided to keep the interest rate unchanged at 4.5%, citing the need to maintain a restrictive monetary policy to manage inflation. While...
من المرجح أن يكون التقريران الأكثر أهمية هذا الأسبوع هما تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الصادر أمس ومبيعات التجزئة الأمريكية، والتي سيتم نشرها اليوم...
The two most important reports this week are likely to be the U.S. CPI report released yesterday and U.S. retail sales, which will be published today at...
أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع طفيف أمس، مما أدى أيضًا إلى تحسن المعنويات خلال جلسة منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتشهد المؤشرات الصينية مكاسب...
U.S. indices closed slightly higher yesterday, which also led to a better sentiment during the Asia-Pacific region's session. Chinese indices...
07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - بيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهر يونيو: الناتج المحلي الإجمالي: الفعلي 0.7% على...
07:00 AM BST, United Kingdom - GDP data for June: GDP: actual 0.7% YoY; forecast 0.8% YoY; previous 1.4% YoY; GDP:...
تتداول أسواق الأسهم العالمية اليوم في الغالب على ارتفاع. وتواصل الأسواق الأوروبية محاولتها تعويض الانخفاضات من وقت سابق من الشهر مع تداول...
World stock markets are trading mostly up today. European markets are continuing their attempt to offset declines from earlier in the month with the...
