وول مارت - ماذا نتوقع من النتائج؟ 📌
ستعلن وول مارت عن نتائجها يوم الخميس (15.08). ومن منظور المستثمرين، ستوفر هذه النتائج نظرة ثاقبة حول مدى قوة المستهلك الأمريكي حاليًا. ومن المرجح أن تستمر...
أخبار الأسواق
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة: مخزون النفط الخام: السابق: 3.939، المتوقع: -1.500, الفعلي: -9.285 مخزون...
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة. ومع ذلك، لم تكن هناك مفاجأة وكان قرار بنك كندا متماشيًا مع إجماع السوق - حيث خفض بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.50%. معدل الفائدة: السابق:2.75%، المتوقع:...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1370, الفعلي: 1312 انشاء المنازل: السابق: 1428, المتوقع: 1370,الفعلي: 1307 لم يبالغ زوج العملات EUR/USD في رد فعله، على الرغم من أن البيانات فاجأت الجميع بقراءة أقل، وهو ما قد يشير...
ستعلن وول مارت عن نتائجها يوم الخميس (15.08). ومن منظور المستثمرين، ستوفر هذه النتائج نظرة ثاقبة حول مدى قوة المستهلك الأمريكي حاليًا. ومن المرجح أن تستمر...
Walmart will report its results this Thursday (15.08). From the perspective of investors, they will provide insight into how strong the US consumer currently...
خسر الذهب أكثر من 1% خلال المرحلة الثانية من جلسة الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك من الولايات المتحدة أن الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة...
Gold lost more than 1% during the second phase of Wednesday's session after CPI data from the U.S. showed that inflationary pressures in the U.S. are...
ارتفعت العقود القائمة على الغاز الطبيعي (NATGAS) بأكثر من 5% خلال جلسة الأربعاء مع استمرار التفاوت بين العرض والطلب على السلعة. وعلى الرغم من المخزونات...
Natural gas (NATGAS)-based contracts are gaining more than 5% during Wednesday's session as the disparity between supply and demand for the commodity...
EIA crude oil inventories actual 1.357m (forecast -2m, previous -3.728m) Gasoline inventories actual -2.894m (forecast -1.42m, previous 1.340m) Distillate...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر...
تراجعت الأرباح الصافية لشركة سالك الإماراتية بنسبة 2% على أساس سنوي لتصل إلى 267 مليون درهم بالربع الثاني من العام الحالي، وبأقل من متوسط توقعات المحللين...
وول ستريت تكتسب بعض الشيء في جلسة الأربعاء المبكرة مؤشر US100 يتخطى قمم محلية جديدة نتائج فيكتوريا سيكريت وبرينكر إنترناشيونال في الخلفية افتتحت...
Wall Street gains slightly in early Wednesday session US100 knocks out new local peaks Victoria's Secret and Brinker International results...
أعلن مؤشر أم إس سي آي "MSCI"، عن نتائج مراجعة أغسطس/ آب 2024 للربعية الأخيرة لمؤشرات الأسهم، خاصة مع إضافة 6 أسهم خليجية وبعض أخر تم ترقيته. فلننطلق...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): السابق: 3.3%, المتوقع: 3.2%, الفعلي: %3.2 مؤشر...
1:30 pm BST - US, CPI inflation report for July Headline (annual). Actual: 2,9% YoY. Expected: 3.0% YoY. Previous: 3.0% YoY Headline (monthly)....
تنتظر شركة سيسكو سيستمز (CSCO.US) الإعلان عن نتائج الربع الرابع من السنة المالية 2024 تستعد شركة سيسكو سيستمز لنشر نتائج الربع الرابع من السنة المالية...
Cisco Systems (CSCO.US) awaits announcement of results for Q4 fiscal year 2024 Cisco Systems is preparing to publish results for the fourth quarter...
المؤشرات الأوروبية ترتفع قبل بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي نتائج RWE و Hapag-Lloyd و ThyssenKrupp في الخلفية Rheinmetall تستحوذ على Loc Performance...
European indices gain ahead of US CPI data RWE, Hapag-Lloyd and ThyssenKrupp results in the background Rheinmetall to acquire US-based Loc...
يعد إصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر يوليو حدثًا رئيسيًا في الاقتصاد الكلي لهذا اليوم. سيتم إصدار البيانات في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش...
Release of the US CPI report for July is a key macro event of the day. Data will be released at 1:30 pm BST and is expected to show headline CPI remaining...
