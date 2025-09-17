عاجل: اليورو لم يطرأ عليه تغير يذكر بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي
صدر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2024 من منطقة اليورو اليوم في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. كان هذا هو الإصدار الثاني لبيانات...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة: مخزون النفط الخام: السابق: 3.939، المتوقع: -1.500, الفعلي: -9.285 مخزون...
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة. ومع ذلك، لم تكن هناك مفاجأة وكان قرار بنك كندا متماشيًا مع إجماع السوق - حيث خفض بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.50%. معدل الفائدة: السابق:2.75%، المتوقع:...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1370, الفعلي: 1312 انشاء المنازل: السابق: 1428, المتوقع: 1370,الفعلي: 1307 لم يبالغ زوج العملات EUR/USD في رد فعله، على الرغم من أن البيانات فاجأت الجميع بقراءة أقل، وهو ما قد يشير...
صدر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2024 من منطقة اليورو اليوم في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. كان هذا هو الإصدار الثاني لبيانات...
فاجأ بنك الاحتياطي النيوزيلندي الأسواق بخفض غير متوقع لأسعار الفائدة اليوم بمقدار 25 نقطة أساس وفي حين كانت أسواق المال والاقتصاديون يتوقعون أن يظل سعر...
المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح مرتفع بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في دائرة الضوء انخفاض الدولار النيوزيلندي بعد خفض سعر الفائدة غير المتوقع...
صدر تقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة لشهر يوليو في الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير تسارعًا في نمو...
اختتمت مؤشرات وول ستريت تداولات الأمس بمكاسب كبيرة بعد أن أظهر تقرير مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر يوليو تباطؤًا كبيرًا في نمو أسعار المنتجين الرئيسيين...
أنهت المؤشرات الأوروبية جلسة التداول يوم الثلاثاء بمعنويات إيجابية. فقد حقق مؤشر داكس الألماني مكاسب بلغت نحو 0.45% خلال اليوم، في حين أضاف مؤشر فوتسي...
تتصدر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة سوق الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث جمعت 14 طرحًا إجماليًا...
البيتكوين يكسر حالة التوحيد ويكسب 4.00% اليوم. حتى قبل افتتاح جلسة النقد في الولايات المتحدة، ظل سعر البيتكوين خافتًا، ويحوم حول مستوى 58000 دولار. ومع...
بعد إغلاق الجلسة في أوروبا مباشرة، قدمت شركة كارلسبيرج (CARLB.DK) نتائجها الفصلية. وسجلت الشركة نموًا عضويًا قويًا في الأرباح التشغيلية ورفعت توقعات أرباحها...
مؤشر US100 يسجل مكاسب بأكثر من 1.5% مؤشر الدولار USDIDX يخسر 0.20% عوائد السندات تتراجع افتتحت المؤشرات على ارتفاع في بداية الجلسة النقدية...
