أخبار الأسواق
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة: مخزون النفط الخام: السابق: 3.939، المتوقع: -1.500, الفعلي: -9.285 مخزون...
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة. ومع ذلك، لم تكن هناك مفاجأة وكان قرار بنك كندا متماشيًا مع إجماع السوق - حيث خفض بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.50%. معدل الفائدة: السابق:2.75%، المتوقع:...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1370, الفعلي: 1312 انشاء المنازل: السابق: 1428, المتوقع: 1370,الفعلي: 1307 لم يبالغ زوج العملات EUR/USD في رد فعله، على الرغم من أن البيانات فاجأت الجميع بقراءة أقل، وهو ما قد يشير...
01:30 PM BST, United States - Inflation Data for July: Core PPI: actual 2.4% YoY; forecast 2.7% YoY; previous 3.0% YoY; Core...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (Y/Y): السابق: 3.0%, المتوقع: 2.7%, الفعلي: 2.4% مؤشر...
النفط يواصل النفط التعافي القوي الذي بدأ في بداية الأسبوع الماضي، حيث يتداول خام برنت بنحو 9% فوق أدنى مستوياته خلال اليوم من يوم الإثنين الماضي تسارعت...
تضاعفت أرباح مجموعة طلعت مصطفى بنسبة 160% تقريباً خلال الربع الثاني من العام لتقفز إلى 2.2 مليار جنيه، مقابل 858.7 مليون جنيه للربع المماثل من العام الماضي. فيما...
Oil Oil is continuing the strong rebound launched at the beginning of the previous week, with Brent trading around 9% above intraday lows from Monday...
المؤشرات الأوروبية تنخفض قليلاً قبل بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي أكبر انخفاض في مؤشر ZEW للمعنويات في عامين أرباح Brenntag وHelloFresh في...
European indices drop slightly ahead of US PPI data Biggest drop in ZEW sentiment index in 2 years Brenntag and HelloFresh earnings in the background Overall...
هوم ديبوت (HD.US) تنخفض بعد خفض التوقعات لعام 2024 انخفضت هوم ديبوت بنسبة 4% في تداولات ما قبل السوق بعد إصدار نتائج الربع الثاني من السنة المالية 2024،...
Home Depot (HD.US) lower after downgrading forecasts for 2024 Home Depot is down 4% in pre-market trading following the release of fiscal year...
ارتفعت أرباح أدنوك للغازالإماراتية في الربع الثاني من العام الجاري بعد خصم الضريبة بنسبة 21% لتصل إلى 1.2 مليار دولار، وسجلت قيمة ضريبة الدخل 461.5 مليون...
إن إصدار بيانات التضخم في مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر يوليو في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش هو حدث رئيسي في الاقتصاد الكلي لهذا اليوم....
Release of US PPI inflation data for July at 1:30 pm BST is a key macro event of the day. US PPI data is usually overlooked by the markets. However, sometimes...
مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية في ألمانيا القيمة الفعلية: 19,2 التوقعات: 34,0 السابق: 41,8 الظروف الحالية لمؤشر ZEW في ألمانيا القيمة...
Germany ZEW Economic Sentiment Actual: 19,2 Forecast: 34,0 Previous: 41,8 Germany ZEW Current Conditions Actual: -77,3 Forecast:...
ارتفع الذهب بنحو 2% أمس وسط استمرار التوتر في الشرق الأوسط وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كيربي إن الولايات المتحدة تتوقع أن تشن إيران ووكلاؤها مجموعة...
Gold surged around 2% yesterday amid still-tense situation in the Middle East. White House spokesman Kirby said that US expects Iran and its proxies to...
المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح مستقر إلى حد ما بيانات التضخم في مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في دائرة الضوء تقرير الأرباح من هوم ديبوت تشير...
European indices set for more or less flat opening US PPI inflation data in the spotlight Earnings report from Home Depot European index futures...
صدر اليوم تقرير سوق العمل في المملكة المتحدة لشهر يونيو في الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير تغيرًا ضعيفًا في التوظيف على...
