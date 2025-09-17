اقرأ أكثر

عاجل: بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة

١٧ سبتمبر ٢٠٢٥

أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة: مخزون النفط الخام: السابق: 3.939، المتوقع: -1.500, الفعلي: -9.285 مخزون...

عاجل: قرار معدل الفائدة من بنك كندا

١٧ سبتمبر ٢٠٢٥

أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة. ومع ذلك، لم تكن هناك مفاجأة وكان قرار بنك كندا متماشيًا مع إجماع السوق - حيث خفض بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.50%. معدل الفائدة: السابق:2.75%، المتوقع:...

عاجل: بيانات الإسكان من الولايات المتحدة الامريكية

١٧ سبتمبر ٢٠٢٥

صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1370, الفعلي: 1312 انشاء المنازل: السابق: 1428, المتوقع: 1370,الفعلي: 1307   لم يبالغ زوج العملات EUR/USD في رد فعله، على الرغم من أن البيانات فاجأت الجميع بقراءة أقل، وهو ما قد يشير...

١٣ أغسطس ٢٠٢٤
١٠:٠٦ ص

عاجل: زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي يقفز إلى أعلى مستوى في أسبوع بعد بيانات الوظائف في المملكة المتحدة

صدر اليوم تقرير سوق العمل في المملكة المتحدة لشهر يونيو في الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير تغيرًا ضعيفًا في التوظيف على...

