أخبار الأسواق
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة: مخزون النفط الخام: السابق: 3.939، المتوقع: -1.500, الفعلي: -9.285 مخزون...
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة. ومع ذلك، لم تكن هناك مفاجأة وكان قرار بنك كندا متماشيًا مع إجماع السوق - حيث خفض بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.50%. معدل الفائدة: السابق:2.75%، المتوقع:...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1370, الفعلي: 1312 انشاء المنازل: السابق: 1428, المتوقع: 1370,الفعلي: 1307 لم يبالغ زوج العملات EUR/USD في رد فعله، على الرغم من أن البيانات فاجأت الجميع بقراءة أقل، وهو ما قد يشير...
UK jobs market report for June was released today at 7:00 am BST. Report was expected to show a weakish 3-month/3-month employment change as well as an...
أنهت مؤشرات وول ستريت تعاملات أمس على تباين بعد محو المكاسب التي حققتها في بداية الجلسة. واختتم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تعاملات اليوم على استقرار،...
Wall Street indices finished yesterday's trading mixed after erasing gains from the beginning of the session. S&P 500 finished flat, Dow Jones...
تتداول مؤشرات وول ستريت على انخفاض بعد محو المكاسب التي حققتها في بداية جلسة اليوم. ينخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1%، ويتراجع مؤشر داو جونز...
Wall Street indices are trading lower after erasing gains from the beginning of today's session. S&P 500 drops 0.1%, Dow Jones declines 0.5%,...
Bank of America issued a recommendation for the AUDNZD currency pair. Bank of America recommends taking a long position on the pair with following levels: Entry...
فاجأت شركة تسلا معجبيها بسحب الإصدارات الأرخص من شاحنتها الكهربائية الصغيرة Cybertruck بشكل غير متوقع. خلال عرض طراز 2019، أشار إيلون ماسك إلى رغبته في...
Tesla has surprised its fans by unexpectedly withdrawing the cheaper versions of its Cybertruck electric pickup truck. During the presentation of the 2019...
Nomura issued a recommendation for the EURAUD currency pair. Nomura recommends taking a short position on the pair with following levels: Entry (market):...
ارتفعت أسعار النفط اليوم، حيث ارتفع خام برنت (OIL) بنسبة 1.2% وخام غرب تكساس الوسيط (OIL.WTI) بنحو 1.6% وقت كتابة هذا التقرير. وتعد هذه الخطوة استمرارًا...
Oil is trading higher today, with Brent (OIL) advancing 1.2% and WTI (OIL.WTI) trading around 1.6% higher at press time. The move higher is a continuation...
أعلنت السعودية عن نظام استثماري حديث، سيصدر لائحته التنفيذية في أوائل عام 2025، بعد استكمال كافة الإجراءات. يهدف هذا النظام إلى تحسين بيئة الأعمال في البلاد...
MUFG issued a recommendation for the NZDCAD currency pair. MUFG recommends taking a short position on the pair with following levels: Entry (market):...
ANZ issued a recommendation for the USDCHF currency pair. ANZ recommends taking a long position on the pair with following levels: Entry (market):...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي التضخم في الولايات المتحدة - هل هناك المزيد من الأخبار الجيدة؟ هل هدأت مشاعر الأسواق؟!
مؤشرات وول ستريت تفتح على ارتفاع مؤشر US2000 يكافح بالقرب من منطقة المقاومة عند 2100 نقطة KeyCorp تقفز بفضل استثمار Scotiabank Hawaiian Electric...
Wall Street indices open higher US2000 struggles near 2,100 pts resistance zone KeyCorp jumps on Scotiabank investment Hawaiian Electric slumps...
أعلنت شركة Monday.com عن تحقيق أعلى إيرادات ربع سنوية لها في الربع الثاني من عام 2024 مع تحسين التكاليف. وقد ترك هذا الشركة على المسار الصحيح لإنهاء العام...
Monday.com reported its highest quarterly revenue in 2Q24 while improving costs. This left the company on track to end the year with positive EPS for the...
ارتفعت رهانات الاحتياطي الفيدرالي الحمائمية، مما وضع ضغوطًا على الدولار الأمريكي اختبر زوج اليورو/الدولار الأمريكي مقاومة الجانب العلوي لنطاق التداول...
