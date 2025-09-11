ملخص يومي: تراجع في وول ستريت والدولار بسبب ضعف البيانات الاقتصادية الكلية (01.08.2025)
يبدأ شهر أغسطس بموضوع التعريفات الجمركية وبيانات الاقتصاد الكلي المخيبة للآمال من الولايات المتحدة، والتي تدفع المؤشرات الأمريكية إلى الانخفاض من أعلى...
أخبار الأسواق
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
شهدت نهاية شهر يوليو تقلبات متزايدة وسط موقف متشدد من الاحتياطي الفيدرالي وأرباح قوية لشركات التكنولوجيا الكبرى. وشهدت الأيام الأخيرة من يوليو تقلبات متزايدة،...
تراجعت وول ستريت بشكل كبير يوم الجمعة، حيث استمر كل من تاريخ سريان التعريفات الجمركية وبيانات الوظائف في إفساد المزاج العام. انخفض مؤشر راسل 2000 (US2000:...
بيانات التضخم من جامعة ميشغن: توقعات التضخم لمدة سنة واحدة من جامعة ميشيغان: السابق: 5.0%, المتوقع:4.4%, الفعلي: 4.5% توقعات التضخم لمدة 5 سنوات...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 52.9,...
تفاعلت الأسواق بشكل حاد مع بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية الأضعف بكثير. بلغ نمو الوظائف 73 ألف وظيفة فقط، وهو أقل بكثير من التوقعات البالغة 110...
تم إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش، وكان إصدارًا رئيسيًا لليوم، وكذلك للأسبوع بأكمله. وكان من المتوقع أن...
أعلنت المملكة العربية السعودية عن ميزانية الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغت الايرادات 301.6 مليار ريال والمصروفات 336.13 مليار ريال والعجز 34.5 مليار...
أعلن سوق دبي المالي اليوم عن نتائجه المالية الموحدة لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025، حيث بلغ صافي الربح قبل الضريبة 777.1 مليون درهم، بزيادة...
يُعد تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) مؤشرًا اقتصاديًا بالغ الأهمية للولايات المتحدة، إذ يؤثر بشكل كبير على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار...
التضخم في منطقة اليورو لشهر يوليو: 2.0% (التوقعات: 1.9% على أساس سنوي)؛ سابقًا: 2.0% على أساس سنوي) مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: 2.3% على أساس سنوي...
أعلن جيش الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، بعد إغلاق سوق الأسهم، عن دمج 75 اتفاقية برمجيات منفصلة في عقد واحد شامل للقوات مع شركة بالانتير. يسمح الإطار...
الاتحاد الاقتصادي والنقدي: بلغ مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع التصنيع 49.8 نقطة، متوافقًا مع التقدير الأولي. ألمانيا: بلغ مؤشر مديري المشتريات...
فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفة جمركية بنسبة 39% على السلع المستوردة من سويسرا، مما يجعلها من أعلى معدلات التعريفات الجمركية الأمريكية. وتُعد هذه...
اليوم يومٌ حاسمٌ للأسواق المالية. أولاً، أعلنت الولايات المتحدة عن رسوم جمركية متبادلة على معظم الاقتصادات، مع أن هذه الرسوم، باستثناء كندا، لن تُطبّق...
في خطوةٍ تُثقل كاهل معنويات المستثمرين، دخلت الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضتها إدارة ترامب حيز التنفيذ اليوم. وبينما صدر الإعلان الآن، سيتم تطبيق...
تجاوزت آبل التوقعات في الربع الثالث من السنة المالية 2025: ارتفعت الإيرادات بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى رقم قياسي بلغ 94.0 مليار دولار أمريكي، وارتفعت...
تجاوزت نتائج أمازون للربع الثاني التوقعات العالية: ارتفعت الإيرادات بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 167.7 مليار دولار أمريكي، وبلغت أرباح السهم المخففة...
ترتفع مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم على خلفية أرباح قوية لشركات التكنولوجيا الكبرى. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، وناسداك بنسبة 0.8%،...
سجلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” انخفاضًا حادًا في أرباحها خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث بلغت الأرباح المتوقعة نحو 504 ملايين...
