⏫ ارتفاع الكاكاو أكثر من 5٪
على الرغم من أننا نرى أن سعر الكاكاو انخفض هذا الأسبوع، فمن المهم أن نتذكر أنه كان هناك ترحيل هائل لعقود الكاكاو بنحو 1500 دولار للعقد هذا الأسبوع. ربما...
أخبار الأسواق
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة: مخزون النفط الخام: السابق: 3.939، المتوقع: -1.500, الفعلي: -9.285 مخزون...
المزيد
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة. ومع ذلك، لم تكن هناك مفاجأة وكان قرار بنك كندا متماشيًا مع إجماع السوق - حيث خفض بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.50%. معدل الفائدة: السابق:2.75%، المتوقع:...
المزيد
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1370, الفعلي: 1312 انشاء المنازل: السابق: 1428, المتوقع: 1370,الفعلي: 1307 لم يبالغ زوج العملات EUR/USD في رد فعله، على الرغم من أن البيانات فاجأت الجميع بقراءة أقل، وهو ما قد يشير...
المزيد
على الرغم من أننا نرى أن سعر الكاكاو انخفض هذا الأسبوع، فمن المهم أن نتذكر أنه كان هناك ترحيل هائل لعقود الكاكاو بنحو 1500 دولار للعقد هذا الأسبوع. ربما...
Although nominally we see that the price of cocoa has dropped this week, it's important to remember that there was a massive rolling over of cocoa...
لقد قدم هذا الأسبوع تقلبات كبيرة للأسواق المالية. بدأ الأسبوع بانخفاض حاد في المؤشرات، مدفوعًا بمخاوف الركود المتزايدة. ومع ذلك، رسمت إصدارات البيانات...
This week served up a veritable feast of volatility for financial markets. The week kicked off with a sharp decline in indices, driven by mounting recession...
المؤشرات تخسر قليلاً عند افتتاح الجلسة انخفاض عائدات السندات لأجل 10 سنوات أيضاً يظل الدولار الأمريكي دون تغيير في الغالب في اليوم الأخير من...
Indexes slightly lose at the opening of the session 10-year bond yields also drop USD remains mostly unchanged On the last day of the week,...
ارتفع سهم Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM.US) بنسبة 2.50% إلى 168.50 دولارًا للسهم في تداولات ما قبل السوق بعد نشر الشركة للإيرادات الشهرية. تُعد...
Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM.US) stock is up 2.50% to $168.50 per share in pre-market trading following the company's publication of...
تم إصدار تقرير الوظائف في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع في التوظيف. بيانات الوظائف من كندا وجاءت كالتالي: تغيير...
Canadian employment change for July. -2.8k Expected: 25k after -1.4k in June reading Unemployment rate. 6.4% Expected 6.5% vs. 6.4% in June Average...
أمس واليوم، كان نبرة تلك التصريحات مختلطة إلى حد كبير، لكن يبدو أن خفض أسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي في الخريف هذا العام واضحًا. فيد...
Yesterday and today Federal Reserve bankers, Collins, Goolsbee and Barkin. Overall, the tone of those remarks was quite mixed, but Fed rates cuts in autumn...
ارتفع US500 بنحو 2.5٪ أمس، وسجل مؤشر S&P 500 مكسبًا بنسبة 2.3٪، مسجلاً جلسة قياسية منذ عام 2022. ونتيجة لذلك، شعر المستثمرون بنفحة من التفاؤل، مدفوعة...
The US500 contract rose nearly 2.5% yesterday, and the S&P 500 index posted a 2.3% gain, marking a record session since 2022. As a result, investors...
وقعت حكومتا جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مُذكرة تفاهم للاستفادة من المنظومة المتكاملة بمنطقة...
سجل زوج اليورو/الجنيه الإسترليني أقوى ارتفاع له منذ سبتمبر 2022 يشير سوق المال إلى أن بنك إنجلترا سيحافظ على موقف أكثر تحفظًا تجاه السياسة النقدية،...
تفاقم مشكلة السمنة العالمية نتائج الربع الثاني من عام 2024 توقعات مختلطة للعام بأكمله 2024. النتائج مقارنة بالأقران نظرة على التقييم نظرة...
Worsening global obesity problem 2Q24 results Mixed outlook for full year 2024. Results compared to peers A look at valuation A...
وقعت أرامكو السعودية، اتفاقية نهائية للإستحواذ على حصة إضافية تبلغ حوالي 22.5% في شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات “بترورابغ”، مجمع التكرير...
المؤشرات الأوروبية في المنطقة الخضراء، ومعظمها يتطلع إلى إغلاق الفجوة الهبوطية يوم الاثنين. مؤشر DE40 يحقق مكاسب طفيفة بعد إغلاق الفجوة الهبوطية. مؤشر...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم