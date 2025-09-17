ارتفعت NATGAS بنسبة 1.7% بعد تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن تخزين الغاز
تغيرات مخزون الغاز: الفعلي: 21 مليار قدم مكعب التوقعات: 26 مليار قدم مكعب السابق: 18 مليار قدم مكعب يظل التغير في القيمة أعلى من أدنى القيم...
أخبار الأسواق
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% خفض الاحتياطي الفيدرالي النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة: مخزون النفط الخام: السابق: 3.939، المتوقع: -1.500, الفعلي: -9.285 مخزون...
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة. ومع ذلك، لم تكن هناك مفاجأة وكان قرار بنك كندا متماشيًا مع إجماع السوق - حيث خفض بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.50%. معدل الفائدة: السابق:2.75%، المتوقع:...
تغيرات مخزون الغاز: الفعلي: 21 مليار قدم مكعب التوقعات: 26 مليار قدم مكعب السابق: 18 مليار قدم مكعب يظل التغير في القيمة أعلى من أدنى القيم...
Gas inventory changes: Value: 21 bcf Forecast: 26 bcf Previously: 18 bcf The change in value remains above the lowest values for the last 5...
خسرت شركة Lumen Technologies (LUMN.US) 25% اليوم مع تسارع جني الأرباح؛ انخفض السهم اليوم ولكن منذ 1 يناير 2024 حقق مكاسب بنسبة 170% منذ بداية العام. أبلغت...
Lumen Technologies (LUMN.US) loses 25% today as profit-taking accelerates; stock is dropping today but since 1 January 2024 is gaining 170% year-to-date....
دعمت بيانات مطالبات البطالة ومخزونات تجار الجملة المكاسب في وول ستريت؛ وتراجعت مخاوف الركود يخسر مؤشر التقلبات VIX ما يقرب من 10٪؛ وترتفع مؤشرات وول...
Data from jobless claims and wholesaler stocks supported gains on Wall Street; fears of recession eased VIX volatility index loses nearly 10%; Wall...
جاءت مخزونات الجملة في الولايات المتحدة متوافقة مع التوقعات عند 0.2% شهريًا مقابل 0.2% في يونيو، لكن مبيعات تجارة الجملة انخفضت بنسبة -0.6% شهريًا في يوليو...
US wholesale inventories came in line with expectations in 0.2% monthly vs 0.2% in June but wholesales trade sales plunged -0.6% monthly in July vs 0.3%...
أعلنت شركة إيلي ليلي عن نتائج ممتازة في الربع الثاني من عام 2024، حيث سجلت نموًا قويًا في الإيرادات والأرباح وتجاوزت توقعات المحللين. وبفضل انخفاض ديناميكيات...
Eli Lilly reported an excellent 2Q24, posting strong revenue growth, earnings, and beating analysts' expectations. Thanks to lower cost dynamics, the...
US jobless claims came in: 223k vs 240k exp. and 249k previously US continued jobless came in 1875k vs 1871k exp. and 1877k previously In the...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 250, المتوقع: 241, الفعلي: 233 المطالبات المستمرة:...
فشلت المؤشرات الأوروبية في تمديد التعافي بعد الانخفاض الذي شهده يوم الاثنين يظل مؤشر DE40 أدنى من متوسطه المتحرك الأسي لمدة 200 يوم نتائج من Allianz...
European indices failed to extend rebound after Monday's plunge DE40 remains below the 200-day EMA Results from Allianz, Deutsche Telekom...
تمر العملات المشفرة بفترة مضطربة فقد شهدنا يوم الاثنين انزلاقًا هائلاً في أسعار العملات المشفرة، حيث وصلت إلى 17% مع نطاقها. ولكن في النهاية، تمكن الضغط...
Cryptocurrencies are having a turbulent time. On Monday, we witnessed a massive slide in cryptocurrency prices, which reached up to 17% with its range....
تشير العقود الآجلة إلى افتتاح أعلى في جلسة النقد الأوروبية اليوم مطالبات البطالة ونتائج إيلي ليلي وخطاب باركين من بنك الاحتياطي الفيدرالي يكافح...
Futures point to a higher opening in today's European cash session Jobless claims, Eli Lilly results and Fed's Barkin speech US100...
