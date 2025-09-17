اقرأ أكثر

أخبار الأسواق

عاجل: قرار معدل الفائدة من الولايات المتحدة

١٧ سبتمبر ٢٠٢٥

أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25%   خفض الاحتياطي الفيدرالي النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار...

المزيد

عاجل: بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة

١٧ سبتمبر ٢٠٢٥

أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة: مخزون النفط الخام: السابق: 3.939، المتوقع: -1.500, الفعلي: -9.285 مخزون...

المزيد

عاجل: قرار معدل الفائدة من بنك كندا

١٧ سبتمبر ٢٠٢٥

أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة. ومع ذلك، لم تكن هناك مفاجأة وكان قرار بنك كندا متماشيًا مع إجماع السوق - حيث خفض بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.50%. معدل الفائدة: السابق:2.75%، المتوقع:...

المزيد

٨ أغسطس ٢٠٢٤
٦:٤١ م

الولايات المتحدة: وول ستريت تتعافى مع تراجع الرهانات على الركود بعد بيانات سوق العمل الأمريكية📊مؤشر US500 يرتفع بنسبة 2.3%

دعمت بيانات مطالبات البطالة ومخزونات تجار الجملة المكاسب في وول ستريت؛ وتراجعت مخاوف الركود يخسر مؤشر التقلبات VIX ما يقرب من 10٪؛ وترتفع مؤشرات وول...

تقويم السوق

تحركات الأسواق

 

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات