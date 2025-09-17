حصاد الأسواق (08.08.2024)
كان أداء وول ستريت والأسواق الأوروبية في جلسة الأمس متباينًا حيث أغلقت المؤشرات الأمريكية على انخفاض خلال اليوم، على الرغم من الزخم الصعودي القوي...
أخبار الأسواق
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة: مخزون النفط الخام: السابق: 3.939، المتوقع: -1.500, الفعلي: -9.285 مخزون...
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة. ومع ذلك، لم تكن هناك مفاجأة وكان قرار بنك كندا متماشيًا مع إجماع السوق - حيث خفض بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.50%. معدل الفائدة: السابق:2.75%، المتوقع:...
Yesterday's session on Wall Street and European markets performed mixed. US indices, despite strong upward momentum at the start of the cash session,...
بدأت جلسة الأربعاء في وول ستريت بزيادات كبيرة في المؤشرات المختلفة ففي مرحلة ما، ارتفعت العقود على مؤشر US100 بأكثر من 2.5٪ ومع ذلك، تم محو...
Wednesday's session on Wall Street began with sizable increases in the various indexes. At one point, contracts on the US100 were up more than 2.5%....
ارتفعت أسعار النفط الخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3٪ يوم الأربعاء، لتتعافى من أدنى مستوياتها في عدة أشهر، بعد أن أظهرت بيانات وزارة الطاقة انخفاضًا أكبر...
WTI crude oil prices rose 3% on Wednesday, rebounding from multi-month lows, after DOE data showed a larger-than-expected drop in US crude inventories....
Refinitiv has issued a recommendation for the EURGBP currency pair. Refinitiv recommends taking a short position on the pair with the following levels: Entry...
Change in barrels of oil: Actual: -3.72 million Forecast: -1.8 million Previously: -3.44 million In response to the data,...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر...
افتتحت الأسواق في الولايات المتحدة جلسة التداول النقدي يوم الأربعاء في مزاج جيد للغاية. بعد دقائق من افتتاح وول ستريت، ارتفعت عقود US100 بنسبة 2.5٪، في...
Markets in the US open Wednesday's cash session in a very good mood. Minutes after Wall Street opened, US100 contracts gain 2.5%, while the US500 adds...
ناسداك يقود المكاسب في وول ستريت Airbnb ينخفض بنسبة 14٪ في الجلسة المبكرة بعد النتائج الفصلية أسهم Lumen Technologies توسع مكاسبها الكبيرة تفتتح...
Nasdaq leads gains on Wall Street Airbnb drops 14% in early session after quarterly results Lumen Technologies shares extend sizable gains Markets...
أظهرت شركة ديزني (DIS.US) نموًا بعد نتائج مختلطة للربع الثالث وتحقيق ربحية البث المباشر أعلنت شركة ديزني عن زيادة بنسبة 3.7% على أساس سنوي بعد نشر نتائج...
Disney (DIS.US) shows growth after mixed results for the third quarter and achieving streaming profitability Disney reports a 3.7% year-over-year increase...
ارتفعت أرباح شركة أدنوك للإمداد في الربع الثاني بعد خصم الضريبة بنسبة 28% لتسجل حوالي 208 ملايين دولار، في حين بلغت قيمة ضريبة الدخل نحو 21 مليون دولار...
مكاسب حادة في الأسواق الأوروبية بعد انتكاسات كبيرة تظهر جميع قطاعات الاقتصاد تقريبًا مكاسب ملحوظة الأداء الضعيف لشركة نوفو نورديسك يثقل كاهل صناعة...
Sharp gains in European markets after major setbacks Nearly all sectors of the economy show marked gains Novo Nordisk's weak performance weighs...
لقد شهدت سوق النفط مؤخرا موجة بيع قوية، مدفوعة بالمخاوف بشأن صحة الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة، والتي انضمت منها البيانات الأضعف إلى البيانات الضعيفة...
سوق الكاكاو تستعد لتجديد عقود الآجلة في السوق، نلاحظ أكبر تراجع في التاريخ، بالنظر إلى الفرق بين أقرب عقدين السيولة في عقود الآجلة تتناقص في عقد...
