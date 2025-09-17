وجب الإنتباه إلى مخطط COCOA وما الذي ينتظر السعر في المرحلة التالية؟
سوق الكاكاو تستعد لتجديد عقود الآجلة في السوق، نلاحظ أكبر تراجع في التاريخ، بالنظر إلى الفرق بين أقرب عقدين السيولة في عقود الآجلة تتناقص في عقد...
أخبار الأسواق
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
المزيد
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
المزيد
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة: مخزون النفط الخام: السابق: 3.939، المتوقع: -1.500, الفعلي: -9.285 مخزون...
المزيد
سوق الكاكاو تستعد لتجديد عقود الآجلة في السوق، نلاحظ أكبر تراجع في التاريخ، بالنظر إلى الفرق بين أقرب عقدين السيولة في عقود الآجلة تتناقص في عقد...
The oil market has recently experienced a strong sell-off, spurred by concerns over the macro health of the US economy, from which weaker data has 'joined'...
The cocoa market is preparing for futures contract rollovers On the market, we are observing the largest backwardation in history, looking at the...
وقّعت "أرامكو السعودية" اتفاقية ملزمة للاستحواذ على حصة إضافية تبلغ حوالي 22.5 في المائة في شركة "رابغ للتكرير والبتروكيماويات" (بترورابغ)...
تستمر شركة Lumen Technologies في الارتفاع، حيث ارتفعت بأكثر من 500% منذ بداية شهر يوليو و44% أخرى في سوق ما قبل التداول اليوم، حيث تراهن وول ستريت على...
Lumen Technologies extends a rally, up more than 500% since the beginning of July and another 44% in today pre-market, as Wall Street bets on AI catalyst...
انخفضت أسهم شركة Super Micro Computer (SMCI.US) بنسبة 11% في تعاملات ما بعد ساعات التداول عقب إصدار نتائج مختلطة للربع الرابع من السنة المالية 2024، والتي...
Super Micro Computer (SMCI.US) is down 11% in after-hours trading following the release of mixed results for the fourth quarter of fiscal year 2024, which...
المؤشرات الأوروبية تفتح مرتفعة بشكل طفيف، بعد المكاسب في آسيا لا يحتوي تقويم الاقتصاد الكلي اليوم على بيانات رئيسية؛ البيانات الألمانية أقوى قليلاً...
European indices open marginally higher, after gains in Asia Today's macro calendar is not full of major data releases; German data marginally...
نائب محافظ بنك اليابان، أوشيدا، يصرح في هاكوندي: لن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة ما لم تكن السوق مستقرة السوق مدعومة ببيانات الولايات المتحدة،...
Bank of Japan deputy governor, Uchida spoke publicly in Hakonde: BoJ will not raise rates unless the market is stable Market is buoyed by US data,...
سجل الإنتاج الصناعي الألماني في يوليو انخفاضًا بنسبة -4.1% على أساس سنوي مقابل -4.2% متوقعة و-6.67% سابقًا (1.4% على أساس شهري مقابل 1% متوقعة و-2.5% سابقًا) انخفضت...
German Industrial production in July came in -4.1% YoY vs -4.2% exp. and -6.67% previously (1.4% MoM vs 1% exp and -2.5% previously) German export...
عززت جلسة الأمس الناجحة في وول ستريت المعنويات في البورصات الآسيوية، وتشير تداولات سوق العقود الآجلة اليوم إلى أن الانتعاش مستمرإذ يكتسب مؤشر US100...
Yesterday's successful session on Wall Street boosted sentiment on Asian exchanges, and today's futures market trading indicates that the rebound...
بعد افتتاح متباين في أسواق الولايات المتحدة، من المقرر أن تنهي المؤشرات اليوم بمكاسب كبيرة. ارتفع مؤشر US500 بنسبة 1.50٪ إلى 5330 نقطة، وارتفع مؤشر...
After an uncertain market open in the USA, indices are set to end the day with significant gains. The US500 is up 1.50% to 5330 points, the US100...
ارتفعت أسهم شركة Lumen Technologies (LUMN.US) بنحو 80% لتصل قيمتها السوقية إلى 5.1 مليار دولار بعد أن أعلنت الشركة بعد إغلاق السوق أمس أنها حصلت على 5...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم