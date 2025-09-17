اقرأ أكثر

تغطية حية لاجتماع الفدرالي الأمريكي

١٧ سبتمبر ٢٠٢٥

·        توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ ·        تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. ·        انعكاسات على الدولار الأمريكي...

عاجل: قرار معدل الفائدة من الولايات المتحدة

١٧ سبتمبر ٢٠٢٥

أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...

عاجل: بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة

١٧ سبتمبر ٢٠٢٥

أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة: مخزون النفط الخام: السابق: 3.939، المتوقع: -1.500, الفعلي: -9.285 مخزون...

٧ أغسطس ٢٠٢٤
١٢:٠١ م

التقويم الاقتصادي: كل الأنظار تتجه نحو معنويات وول ستريت؛ تقويم اقتصادي خفيف، وتغيرات في مخزونات النفط من إدارة معلومات الطاقة الأميركية

المؤشرات الأوروبية تفتح مرتفعة بشكل طفيف، بعد المكاسب في آسيا لا يحتوي تقويم الاقتصاد الكلي اليوم على بيانات رئيسية؛ البيانات الألمانية أقوى قليلاً...
٦ أغسطس ٢٠٢٤

