ارتفعت أسهم شركة Lumen Technologies بنسبة 81% بعد تأمين عقود جديدة بقيمة 5 مليار دولار 💰
ارتفعت أسهم شركة Lumen Technologies (LUMN.US) بنحو 80% لتصل قيمتها السوقية إلى 5.1 مليار دولار بعد أن أعلنت الشركة بعد إغلاق السوق أمس أنها حصلت على 5...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة: مخزون النفط الخام: السابق: 3.939، المتوقع: -1.500, الفعلي: -9.285 مخزون...
شهد مؤشر VIX انخفاضًا حادًا من ذروته أمس عند حوالي 38 إلى المستوى الحالي عند 27. ويرجع هذا إلى إدراك المستثمرين لمخاطر أقل، مما أدى إلى تغييرات في أسعار...
The VIX index experienced a sharp decline from yesterday's peak of around 38 to a current level of 27. This is due to investors perceiving less risk,...
المؤشرات الرئيسية تفتح منخفضة مؤشر US500 يسجل أصغر انخفاض في بداية الجلسة في وقت النشر، كانت المؤشرات تكتسب بالفعل الدولار الأمريكي يتعافى بعد...
Major indices open lower US500 records smallest drop at start of session At the time of publication, indices are already gaining USD...
حققت شركة كاتربيلر (CAT.US) مكاسب بعد نتائج قوية للربع الثاني من عام 2024 ارتفعت أسهم كاتربيلر بنحو 2% بعد إصدار نتائج الربع الثاني من عام 2024، والتي...
Caterpillar (CAT.US) gains after solid results for the second quarter of 2024 Caterpillar is up almost 2% following the release of its second quarter...
فاقت نتائج أعمال شركة “أرامكو السعودية” خلال الربع الثاني من العام الجاري التوقعات، بعد أن سجلت إيرادات وأرباح أكبر من متوسط تقديرات المحللين،...
النفط: يتعرض النفط الخام لضغوط هبوطية بسبب حالة عدم اليقين بشأن الطلب المرتبطة بالركود المحتمل. وفي الوقت نفسه، تشير بيانات ISM الأخيرة إلى تحسن...
Oil: Crude oil is under downward pressure due to demand uncertainty linked to a potential recession. At the same time, recent ISM data indicates...
01:30 PM BST, United States - Balance of Tade Data for June: Trade Balance: actual -73.10B; forecast -72.50B; previous -75.00B; Imports:...
صدرت بيانات الميزان التجاري من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: السابق: -75.00, المتوقع: -72.50, الفعلي: -73.10 التصدير: السابق: 63.19, الفعلي: 66.65 الاستيراد:...
داكس يمحو مكاسب الجلسة المبكرة ويعود إلى الانخفاضات انخفاض المؤشرات الأوروبية بيانات الطلبات الصناعية الألمانية أعلى من التوقعات باير تسجل إيرادات...
DAX erases early session gains and returns to declines European indexes decline German industrial orders data above expectations Bayer...
لا يزال Dogecoin في اتجاه هبوطي طويل الأمد السعر يقع أسفل المتوسط المتحرك لفترة 100 ساعة ارتد السعر عن هيكل 1:1 بالنظر إلى...
تجاوزت قيمة التحويلات المالية التي نفذها القطاع المصرفي المحلي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية 7.9 تريليونات درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام...
Morgan Stanley has issued a recommendation for the EURGBP currency pair. Morgan Stanley recommends taking a short position on the pair with the following...
مبيعات التجزئة في منطقة اليورو (على أساس شهري) يونيو: -0.3% (تقدير -0.1%؛ السابق 0.1%) - مبيعات التجزئة (على أساس سنوي) يونيو: -0.3% (تقدير 0.1%؛ السابق...
