EURUSD extends declines after lower Eurozone retail sales reading
Eurozone Retail Sales (M/M) Jun: -0.3% (est -0.1%; prev 0.1%) - Retail Sales (Y/Y) Jun: -0.3% (est 0.1%; prevR 0.5%) Retail sales unexpectedly fell...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة: مخزون النفط الخام: السابق: 3.939، المتوقع: -1.500, الفعلي: -9.285 مخزون...
كان الحدث الأهم في أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ اليوم هو قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن أسعار الفائدة وكما كان متوقعًا، أبقى بنك أستراليا على أسعار...
The most important event of the day in APAC markets was the RBA's decision on interest rates. As expected, the Bank of Australia kept rates unchanged...
تشير العقود الآجلة إلى افتتاح أعلى لجلسة النقد اليوم في أوروبا نتائج سوبر ميكرو كمبيوتر وأوبر تكنولوجي في دائرة الضوء بعد هبوط مؤشر نيكاي...
Futures point to higher opening of today's cash session in Europe Super Micro Computer and Uber Technologies results in focus After Monday's...
ارتفعت الطلبات الصناعية الألمانية الفعلية بنسبة 3.9% (توقعات 0.5%، السابق -1.6%) ارتفعت الطلبات الجديدة الحقيقية (المعدلة بالسعر) في التصنيع بنسبة 3.9%...
German industrial orders mom actual 3.9% (forecast 0.5%, previous -1.6%) Real (price adjusted) new orders in manufacturing were up 3.9% in June 2024...
شهدت جلسة الأمس في وول ستريت والأسواق الأوروبية ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المؤشرات المختلفة فقد خسر مؤشر ناسداك 3.43% عند الإغلاق، وانخفض مؤشر ستاندرد...
Yesterday's session on Wall Street and European markets saw a sizable bump in the quotations of the various indices. The Nasdaq lost 3.43% at the...
استعادت المؤشرات الآسيوية بعض خسائرها بعد افتتاح الأسبوع الكئيب، حيث تراجع مؤشر نيكاي بنحو 13%. حاليًا، تخسر العقود الآجلة لمؤشر JAP225 -9% وتمكنت من...
Asian indices recovered some of their losses after a dismal opening of the week, where the Nikkei index retreated nearly 13%. Currently, JAP225 futures...
قلصت العقود الآجلة لمؤشر HSCEI (CHN.cash) خسائرها اليوم بنحو 2%، حيث خسرت الآن -0.8%، لكن المؤشر القياسي الصيني استقر أقل بكثير من منطقة دعم SMA200 عند...
Futures on HSCEI Index (CHN.cash) trimmed loses today by almost 2%, now losing -0.8%, but the Chinese benchmark felt well below SMA200 support zone at...
العقود الآجلة على مؤشر التقلبات CBOE (VIX)، الذي يقيس التقلبات المتوقعة في مؤشر S&P 500، استنادًا إلى سوق الخيارات، تمحو اليوم مكاسب هائلة من +45%...
Futures on CBOE volatility index (VIX), measuring expected S&P 500 volatility, based on the options market erases today, massive gains to +27% from...
تراجعت الفضة اليوم إلى ما يقرب من 27 دولارا وسط موجة من المخاوف من الركود وضغوط البيع في مختلف الأسواق المالية، لكنها تمكنت من وقف الانخفاضات العميقة قبل...
من المرجح أن يحافظ بنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي خلال اجتماع الغد. ومن المتوقع أن يكون هذا القرار في المقام الأول بسبب بيانات...
Silver retreated near $27 per ounce today on a wave of recession fears and selling pressure across the financial markets, but managed to stopped deeper...
The Reserve Bank of Australia (RBA) is likely to maintain interest rates at their current level during tomorrow's meeting. This decision is primarily...
حققت شركة الحبوب الأمريكية العملاقة Kellanova (K.US) مكاسب بلغت نحو 13% اليوم، حيث تستكشف شركة الوجبات الخفيفة العملاقة الخاصة Mars الاستحواذ على Kellanova...
