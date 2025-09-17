ارتفعت أسهم Kellanova بنسبة 13٪ مع كشف شركة Mars لصفقة استحواذ بقيمة 27 مليار دولار 📈
حققت شركة الحبوب الأمريكية العملاقة Kellanova (K.US) مكاسب بلغت نحو 13% اليوم، حيث تستكشف شركة الوجبات الخفيفة العملاقة الخاصة Mars الاستحواذ على Kellanova...
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
إن معنويات السوق الأمريكية ضعيفة للغاية اليوم، ولكنها تحسنت بعد بيانات معهد إدارة التوريدات في الولايات المتحدة لشهر يوليو، والتي اعتبرها السوق دليلاً...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السابعة بتوقيت دبي: بنك اليابان يتخذ منعطفا قويا باول فتح الباب أمام تخفيضات أسعار الفائدة https://www.youtube.com/live/oB65bwonWmE?si=JoPLfsPZ2qHPUKew
أعلنت مجموعة وارن بافيت بيركشاير هاثاواي (BRKA.US) عن تباطؤ في نمو الأرباح التشغيلية في الربع الثاني. وعلى الرغم من ذلك، تظهر الشركة نتائج مالية قوية وتحافظ...
US ISM services report for July came in 51.4 vs 51 exp. and 48,8 previously US ISM Services Prices Paid Actual 57 (Forecast 55.1, Previous 56.3) US...
تم إصدار بيانات ISM للخدمات الأمريكية في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهر التقرير ارتفاع المؤشر الرئيسي. كما كان من المتوقع حدوث...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 2:45 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع في معنويات قطاعات الخدمات. مؤشر...
علق أوستن جولسبي، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، على الاقتصاد الأمريكي. يتحول منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين/10 أعوام إلى إيجابي اليوم، لأول...
تراجعت أسهم الأسواق العربية خلال تداولات اليوم الإثنين، متأثرة بالإضطربات الجيوسياسية، والهبوط الحاد الذي تشهده الأسواق الآسيوية، والتذبذب في أسعار...
تخسر أسهم أكبر شركة لصناعة الهواتف الذكية في العالم، أبل (AAPL.US) ما يقرب من 10٪ اليوم قبل افتتاح سوق الأسهم الأمريكية؛ حيث تنخفض عن الدعم النفسي عند...
داكس يخسر 3% القطاعات الدفاعية تسجل انخفاضات أصغر عائدات السندات لأجل 10 سنوات تهبط بنحو 2.1% يونايتد إنترنت تخفض توقعاتها لعام 2024. تسببت...
تشهد سوق العملات المشفرة اليوم انخفاضات كبيرة، حيث تراجعت أسعار البيتكوين وجميع العملات المشفرة الأخرى جنبًا إلى جنب مع مؤشرات سوق الأسهم استجابةً للمخاوف...
إن مشاعر الذعر في الجلسة الآسيوية، والمزيد من الضغوط الهبوطية في أوروبا، جعلت المستثمرين عبر الأطلسي يشعرون بعدم اليقين؛ يختار البعض بيع الأصول قبل افتتاح...
