حصاد الأسواق(05.08.2024)
في بداية الأسبوع الجديد، نلاحظ المزيد من عمليات البيع في الأسواق بسبب الذعر إذ يخشى المستثمرون أن تتجه الولايات المتحدة نحو الركود ويتدفق...
أخبار الأسواق
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
At the beginning of the new week, we observe a further panic sell-off in the markets. Investors fear that the United States may be heading towards...
تراجعت أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة اليوم مع خوف المستثمرين من بيانات تقرير الوظائف غير الزراعية الأضعف من المتوقع. خسر مؤشر داكس...
Stock market in Asia, Europe and US declined today as investors fear weaker than expected NFP report data. German DAX lost 2.3% today, and British FTSE...
علق جولسبي من بنك الاحتياطي الفيدرالي على الاقتصاد الأمريكي اليوم، مشيرًا إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في الخريف، لكنه لم يبالغ في رد الفعل تجاه بيانات...
Fed's Goolsbee comments to US economy today, signalling potential cutting rates in autumn, but not overacting to one month's data. What will...
اليوم، تعيد العقود الآجلة لخام برنت (OIL) اختبار أدنى مستوياتها في يونيو، عندما تنخفض الأسعار إلى ما دون 77 دولارًا أمريكيًا للبرميل وسط قرارات أوبك +....
Today, Brent Crude (OIL) futures retests June lows, when prices fall below $77 USD per barrel amid OPEC+ decisions. US dollar futures (USDIDX) are dropping...
ارتفعت إيرادات "دبي لصناعة الطيران المحدودة" إلى 679.2 مليون دولار في نهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 670.1 مليون دولار في نهاية يونيو من العام...
انخفضت طلبات المصانع الأمريكية بنسبة -3.3% على أساس شهري في يوليو مقابل -3.2% متوقعة و-0.5% سابقًا سجلت السلع المعمرة الأمريكية -6.7% على أساس شهري...
US Factory orders dropped -3.3% MoM in July vs -3.2% exp. and -0.5% previously US Durable Goods came in -6.7% MoM vs -6.6% exp. and -6.6%...
أثارت البيانات الاقتصادية الكلية اليوم مخاوف المستثمرين القوية وخفضت احتمالية سيناريو الهبوط السلس. إن تباطؤ النمو في سوق العمل، وضعف الطلبات، وارتفاع...
Today's macroeconomic data raised strong investor concerns and lowered the probability of a soft landing scenario. Slower growth in the labour market,...
يتداول مؤشر US100 منخفضًا بنسبة -1.5%، مدعومًا بعمليات البيع الجارية في قطاع أشباه الموصلات، مع خسارة Intel بنسبة -30% وقرب Nvidia من -4.5% يخسر مؤشر...
The US100 is trading down -2.6%, buoyed by the ongoing sell-off in the semiconductor sector, with Intel losing -30% and Nvidia close to -4.5% The...
صدرت بيانات طلبيات السلع المعمرة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: طلبيات السلع المعمرة: السابق: 0.1%, المتوقع: -6.6%, الفعلي: -6.7% طلبيات السلع...
US Non-Farm Payrolls in July came in 114k vs 175k exp. and 206k previously (the weakest since 2021) US Unemployment rise to 4.3% vs 4.1% exp. and...
تم إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، وكان إصدارًا رئيسيًا لليوم، وكذلك للأسبوع بأكمله. وكان من المتوقع أن يظهر...
انخفضت أسهم شركة صناعة الرقائق أشباه الموصلات الأمريكية (INTC.US) اليوم بنحو 22٪ بعد النتائج الفصلية. وتعتزم الشركة إعادة هيكلة الأعمال وستسرح 15000 موظف...
Shares of the U.S. semiconductor chipmaker (INTC.US) are trading down nearly 22% today after quarterly results. The company intends to restructure the...
