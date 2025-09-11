١١:١٦ م

زوج EURUSD عند أدنى مستوى له منذ 11 يونيو 📉

كان قرار الاحتياطي الفيدرالي اليوم هادئًا نسبيًا، حتى على الرغم من تصويتين لصالح خفض الفائدة، وهو أول موقف من نوعه منذ عام ١٩٩٣. علاوة على ذلك، أشار البيان...