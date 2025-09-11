باول يفاجئ الأسواق بتصريحات متشددة
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي الفدرالي يثبت الفائدة والمفاجئة كانت في التصريحات الذهب تحت الضغط النفط يرتفع بعد تهديدات ترامب المؤشرات...
أخبار الأسواق
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
المزيد
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
المزيد
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي مؤشرات الأسهم تسجل مستويات قياسية جديدة النفط تحت ضغط المخزونات والبيانات الاقتصادية هل نرى المزيد من الارتفاعات على الذهب
المزيد
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي الفدرالي يثبت الفائدة والمفاجئة كانت في التصريحات الذهب تحت الضغط النفط يرتفع بعد تهديدات ترامب المؤشرات...
أظهرت التقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال الربع الثاني من عام 2025، محققاً...
ارتفعت وول ستريت اليوم بفضل أحدث أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى، والتي جاءت مطمئنة وسط مخاوف من المبالغة المحتملة في تقييم الشركات التكنولوجية العملاقة...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير...
قفزت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات إلى 1.7 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلة نمواً بواقع 24% مقارنة بالفترة ذاتها من...
التوقعات الرئيسية الإيرادات المتوقعة للربع الثالث من السنة المالية 2025: 89.1-89.3 مليار دولار أمريكي (بزيادة 3.7-4.2% على أساس سنوي) ربحية السهم:...
تم إصدار حزمة البيانات الشهرية من الولايات المتحدة، بما في ذلك التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي، اليوم في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. تمت مراقبة...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من ألمانيا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 2.0%, المتوقع: 1.9%, الفعلي: 2.0% مؤشر أسعار المستهلكين...
شهدت جلسة الخميس في الأسواق الأوروبية تباينًا في معنويات المستثمرين، على الرغم من أن معنويات وول ستريت (من حيث العقود الآجلة) كانت أفضل مما كانت عليه بالأمس....
في 30 يوليو 2025، أعلن الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على منتجات نحاسية مختارة، مع استثناء النحاس المكرر، وهو أهم أشكال التداول. أدى هذا...
أصدر البيت الأبيض يوم الأربعاء "خارطة طريق" من 160 صفحة للعملات الرقمية، وهي المقترح الأكثر شمولاً للسياسة الفيدرالية الأمريكية بشأن الأصول الرقمية...
صوت بنك اليابان (BOJ) بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة قصير الأجل عند 0.5٪، كما هو متوقع، ورفع توقعاته للتضخم بشكل حاد. في تقرير التوقعات لشهر يوليو، يتوقع...
يتضمن تقويم الاقتصاد الكلي اليوم عدة بنود رئيسية، ولكنه أقل كثافة من تقويمي الأمس والغد. سنرى تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي (PCE)، وهو مقياس التضخم...
أبقى بنك اليابان المركزي سعر الفائدة قصير الأجل عند 0.5%، وصوّت بالإجماع على الإبقاء على سياسته الحالية، مع رفع توقعاته لتضخم مؤشر أسعار المستهلك الأساسي...
حققت ميتا نتائج مبهرة للربع الثاني من عام 2025، متجاوزةً التوقعات في جميع المؤشرات الرئيسية تقريبًا. وارتفعت أسهم الشركة بنحو 10% في تداولات ما بعد الإغلاق،...
أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم عن نتائج مبهرة للربع الرابع من السنة المالية 2025 (الربع الثاني من عام 2025)، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين في جميع القطاعات...
أدى قرار الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع التوقعات. ومع ذلك، كان هناك تصويتان معارضان داخل الاحتياطي الفيدرالي...
كان قرار الاحتياطي الفيدرالي اليوم هادئًا نسبيًا، حتى على الرغم من تصويتين لصالح خفض الفائدة، وهو أول موقف من نوعه منذ عام ١٩٩٣. علاوة على ذلك، أشار البيان...
بدأ للتو مؤتمر مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. فيما يلي أهم التعليقات التي أدلى بها المصرفي: الاقتصاد في وضع جيد. التضخم...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة:...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم