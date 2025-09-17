إنفيديا تخسر 3.5% في بداية التداول وسط تقارير تحقيقات وزارة العدل 📉
وفقًا لتقارير إعلامية، أطلقت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا يستهدف أعمال رقائق GPU للذكاء الاصطناعي من Nvidia. يزعم منافسو Nvidia أن الشركة أساءت استغلال...
أخبار الأسواق
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
وفقًا لتقارير إعلامية، أطلقت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا يستهدف أعمال رقائق GPU للذكاء الاصطناعي من Nvidia. يزعم منافسو Nvidia أن الشركة أساءت استغلال...
According to media reports, US Department of Justice launched an investigation targeting Nvidia power artificial intelligence GPU chips business. Nvidia...
يشير إجماع السوق إلى انخفاض في عدد الأشخاص العاملين إلى 175 ألفًا في يوليو من 206 ألفًا في يونيو. توظيف القطاع الخاص باستثناء الزراعة: توقعات 148...
Market consensus indicates a decrease in the number of employed persons to 175k in July from 206k in June. Private sector employment excluding...
ارتفع الجنيه الإسترليني في يوليو بسبب الانتخابات البريطانية، والتي أزالت حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد البريطاني بدأ بنك إنجلترا دورة من تخفيضات...
وقّع صندوق الاستثمارات العامة السعودي 6 مذكرات تفاهم بقيمة إجمالية بلغت 187.5 مليار ريال أو ما يعادل 50 مليار دولار مع مؤسسات مالية صينية. هذا...
أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف سعود الصباح، إن المؤسسة ستبدأ أعمال الحفر والبناء في حقل «الدرة» البحري في 2024، الذي...
تدهور المعنويات في نهاية الأسبوع البنوك والتكنولوجيا الخاسرين الرئيسيين في جلسة الجمعة المستثمرون ينتظرون قراءة تقرير الوظائف غير الزراعية من الولايات...
Deterioration of sentiment at the end of the week Banks and technology the main losers of Friday's session Investors await the NFP reading from...
واصل مؤشر نيكاي 225 في اليابان خسائره، حيث انخفض بنسبة 2.70% عن مستوى 36000 نقطة ويتجاوز الانخفاض من الذروة حول 42500 نقطة الآن 16%. وقد تأثر الضغط الهبوطي...
The Nikkei 225 index in Japan has extended its losses, dropping 2.70% below the 36,000-point level. The decline from the peaks around 42,500 points now...
الحدث الرئيسي اليوم سيكون صدور بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة الأمريكية. بعد قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء، يمكننا أن نرى أن...
Today's key event will be the release of NFP labor market data from the U.S. After the FOMC decision on Wednesday, we can see that the labor market...
ترجمت الانخفاضات في وول ستريت إلى جلسة أضعف في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. حيث انخفضت المؤشرات الصينية بنسبة 0.80-1.00%، في حين انخفض مؤشر نيكاي 225...
Declines on Wall Street also translated into a weaker session in the Asia-Pacific region. Chinese indexes are down 0.80-1.00%, while Japan's...
سجلت شركة أبل مكاسب طفيفة في تعاملات ما بعد ساعات التداول عقب إعلان نتائج الربع الثالث من عام 2024. وأعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 5% في الإيرادات للربع...
Apple slightly gains in after-hours trading following the results for the third quarter of 2024. The company reported a 5% increase in revenue for the...
انخفضت أسهم أمازون (AMZN.US) بنسبة 5.70% في تعاملات ما بعد السوق في الولايات المتحدة. كانت نتائج الربع الثاني قريبة من الإجماع، لكن هذا لم يكن كافياً لتلبية...
Amazon (AMZN.US) drops 5.70% in post-market trading in the USA. The Q2 results were close to consensus, but this was not enough to meet investors'...
