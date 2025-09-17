ملخص يومي: بيانات الاقتصاد الكلي الضعيفة تضع ضغوطا على وول ستريت 🔴
أنهى وول ستريت اليوم في مزاج هبوطي. نلاحظ عمليات بيع مكثفة في الأسهم طوال اليوم، مع تسارع الانخفاضات في أعقاب نشر تقرير ISM لقطاع التصنيع الأمريكي. وكانت...
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
Wall Street ends the day in bearish moods. We observe a sell-off in stocks throughout the day, with an acceleration of declines following the publication...
عند تحليل موسم الأرباح الجاري في الولايات المتحدة، دعونا نبدأ بالاتجاه الواضح، والذي كان حتى وقت قريب عبارة عن تراجع عن أسهم التكنولوجيا (BigTech) وتدفق...
In analysing the ongoing earnings season in the US, let's start with the apparent trend, which until recently has been a retreat from technology stocks...
انخفضت أكبر عملتين مشفرتين، البتكوين والإيثريوم، بنحو 3% و4% تقريبًا اليوم، على التوالي، مقابل عمليات بيع بنحو 2.3% على مؤشر ناسداك 100. وقد أصاب القلق...
The two largest cryptocurrencies, Bitcoin and Ethereum, are trading down 3 and nearly 4% today, respectively, against a nearly 2.3% sell-off on the Nasdaq...
نلاحظ عمليات بيع مذعورة قليلاً في البورصات الأمريكية بعد نشر بيانات ضعيفة من معهد إدارة التوريدات وطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة. وقد لوحظت أكبر...
We observe a slightly panicked sell-off on US stock exchanges after the publication of weak ISM data and jobless claims in the USA. The biggest declines...
تتداول العقود الآجلة لمؤشر نيكاي الياباني (JAP225) اليوم عند مستوى 4% تقريبًا بسبب التعزيز المتوقع للين الياباني، والذي سيضع ضغوطًا على أرباح وهوامش المصدرين...
Futures for Japan's Nikkei index (JAP225) are trading near a 4% sell-off today due in large part to the expected further strengthening of the Japanese...
الساعة 03:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: مخزونات الغاز الطبيعي: 18 مليارًا فعليًا؛ 31 مليارًا...
03:30 PM BST, United States - EIA Data: Natural Gas Storage: actual 18B; forecast 31B; previous 22B;
مؤشرا US100 وUS500 يفتتحان على استقرار تقريبًا الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة تخسر بعد بيانات ISM الدولار يمحو المكاسب المبكرة عائدات السندات...
US100 and US500 indices open roughly flat Small-cap companies lose after ISM data Dollar erases early gains 10-year bond yields below 4.0% This...
حقق مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية ارتفاعا بنسبة 1.7% في الربع الثاني من 2024، مقارنة بالربع المماثل من 2023، متأثراً بارتفاع أسعار عقارات...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة و خمس دقائق بتوقيت دبي ارتفاع النفط بعد المشاكل الجيوسياسية الأسهم ترتفع بدعم من أرباح الشركات وضعف الدولار...
03:00 PM BST, United States - ISM Data for July: ISM Manufacturing Employment: actual 43.4; forecast 49.0; previous 49.3; ISM...
تم إصدار تقرير أمريكي مراقب عن كثب اليوم في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش - مؤشر ISM التصنيعي. مؤشر ISM التصنيعي: السابق:48.5, المتوقع: 48.8,...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 2:45 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض المؤشر. بيانات مؤشر...
ستصدر شركة أبل (AAPL.US) نتائج الربع الثالث من عام 2023/24 اليوم بعد إغلاق جلسة التداول في الولايات المتحدة. وسيركز المستثمرون بشكل رئيسي على البيانات...
