Apple - what to expect from the 3Q23/24 results? 📊
Apple (AAPL.US) will release its 3Q23/24 results today after the close of the US session. The main focus for investors will be data on revenue growth in...
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
US Initial Jobless Claims came in 249k vs 236k exp. and 235k previously Continued Jobless Claims came in 1.877M vs 1.8545M exp. and 1.851M previously US...
أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 56 ألفا و345 حساباً جديداً للمستثمرين خلال السبعة أشهر الأولي من العام الجاري بنمو 85 في المائة مقارنة بـ 22 ألفا...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 235, المتوقع: 236, الفعلي: 249 المطالبات المستمرة: السابق:...
تراجع المعنويات في أسواق الأسهم الأوروبية المستثمرون يتفاعلون مع انخفاض أرباح بي إم دبليو وفولكس فاجن الوضع العام للسوق: تشهد جلسة الخميس...
Sentiment worsens on European stock markets Investors react to lower earnings from BMW and Volkswagen General market situation: Thursday's...
ستصدر أمازون نتائجها المالية للربع الثاني اليوم بعد إغلاق السوق. من المتوقع أن تعلن الشركة عن زيادة كبيرة في كل من الإيرادات والأرباح لكل سهم. من...
Amazon will release its financial results for the second quarter today after the market closes. The company is expected to announce a significant...
12:00 PM BST, United Kingdom - BoE Interest Rate Decision for August: actual 5.00%; forecast 5.00%; previous 5.25%; The...
تم اصدار قرار المركزي البريطاني بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق:5.25%، المتوقع: 5.00%، الفعلي: 5.00% توزيع أصوات المصرفيين (ارتفاع...
قفزت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" ،في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة حوالي 85% إلى 2.18 مليار ريال، مقابل 1.18 مليار...
عدم اليقين في السوق مقابل إجماع خبراء الاقتصاد كانت التوقعات بشأن بنك اليابان وبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحة إلى حد ما، وهبطت القرارات إلى حد ما في...
Market uncertainty vs. economists' consensus Expectations for the BoJ and the Fed were rather clear and the decisions fell more or less in the expected...
بعد أن استقرت الأمور بشأن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، لا تزال السوق متفائلة بشأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة...
مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو HCOB يوليو F: 45.8 (تقدير 45.6؛ السابق 45.6) مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الألماني HCOB يوليو F: 43.2...
Eurozone HCOB Manufacturing PMI Jul F: 45.8 (est 45.6; prev 45.6) German HCOB Manufacturing PMI Jul F: 43.2 (est 42.6; prev 42.6) French HCOB Manufacturing...
وسع الذهب مكاسبه ويتداول الآن بالقرب من مستويات تاريخية جديدة، بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما كان باول أكثر تشاؤما...
Gold extended the gains and is now trading very close to new historic highs, after the Fed kept interest rates unchanged, while Powell was more dovish...
تشير العقود الآجلة إلى افتتاح أعلى لجلسة النقد الأوروبية يتجه الاهتمام إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات وقرار بنك إنجلترا ستقدم آبل وأمازون...
