Economic calendar: PMI reports, BoE decision and Apple/Amazon earnings
Futures point to higher opening of European cash session Attention turns to PMI data and the Bank of England decision Apple and Amazon will...
أخبار الأسواق
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
أنهى وول ستريت جلسة الأمس بمعنويات إيجابية. حيث ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 2.64% خلال اليوم، وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 1.58% وزاد مؤشر راسل 2000...
أعلنت شركة Meta Platforms عن نتائج مالية قوية للربع الثاني من عام 2024، متجاوزة توقعات المحللين من حيث الإيرادات والأرباح لكل سهم (EPS). أهم النقاط المستفادة: الإيرادات:...
Wall Street ended yesterday's session in positive sentiment. The Nasdaq gained 2.64% intraday, the S&P500 added 1.58% and the Russell 2000 gained...
Meta Platforms reported strong financial results for the second quarter of 2024, exceeding analyst expectations on both revenue and earnings per share...
أبقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 5.25-5.50%، بما يتماشى مع توقعات السوق. كان رد فعل السوق على الإعلان خافتًا...
FOMC left interest rates unchanged in the 5.25-5.50% range, in-line with market expectations. Market reaction to the announcement was muted with USD...
يتداول مؤشر US500 بالفعل بأكثر من 2% وهو عند أعلى مستوى له منذ 24 يوليو. وفي الوقت نفسه، استعاد المؤشر بالفعل حوالي نصف الخسائر التي تكبدها منذ منتصف يوليو....
US500 is already trading over 2% and is at its highest level since July 24. At the same time, Index has already recovered around half of the losses made...
أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 5.25-5.50%، بما يتماشى مع توقعات السوق. وكرر البيان أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تحتاج...
Fed left interest rates unchanged in the 5.25-5.50% range, in-line with market expectations. Statement repeated that FOMC needs greater confidence in inflation...
Fed's Federal Open Market Committee (FOMC) announced its latest monetary policy decision today at 7:00 pm BST. As was widely expected, interest rates...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل...
Credit Agricole issued a recommendation for the GBPAUD currency pair. Credit Agricole recommends taking a short position on the pair with following...
سجلت شركة بوينج (BA.US) ارتفاعًا بأكثر من 3% اليوم، بعد إصدار تقرير أرباح الربع الثاني من عام 2024. ومع ذلك، كانت الأرباح التي قدمتها شركة صناعة الطائرات...
Boeing (BA.US) is trading over 3% higher today, following release of Q2 2024 earnings report. However, earnings presented by the US planemaker have been...
لا توجد فرص لخفض أسعار الفائدة اليوم، لكن الأسواق تتوقع بالكامل حدوث تحرك في سبتمبر/أيلول تتوقع أسواق المال فقط احتمالات بنحو 3% لخفض أسعار...
No chances for a cut today, but markets fully price in a move in September Money markets only price in an around-3% probability of a rate cut by the...
US Department of Energy (DOE) released an official weekly report on US oil inventories today at 3:30 pm BST. Report was expected to show decline in all...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر...
