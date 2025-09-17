BREAKING: EURUSD ticks higher after US housing data
US pending sales data for June was released today at 3:00 pm BST. Report was expected to show a 1.4% MoM increase in sales in June, following a 2.1% MoM...
أخبار الأسواق
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 3:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق ارتفاع في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 2:45 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض المؤشر. بيانات...
مؤشرات وول ستريت تفتح مرتفعة أرباح مختلطة لشركات التكنولوجيا الكبرى حتى الآن مؤشر US100 يرتفع بأكثر من 2% لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية تجتمع...
ستقدم شركة التكنولوجيا والإعلام العملاقة Meta Platforms (META.US، المعروفة سابقًا باسم Facebook) تقريرها عن الربع الثاني من عام 2024 اليوم. وسيولي المستثمرون...
صدر اليوم تقرير الناتج المحلي الإجمالي الكندي الشهري لشهر مايو ومؤشر تكاليف العمالة في الولايات المتحدة للربع الثاني من عام 2024 في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت...
كان تقرير ADP نقطة رئيسية في التقويم الاقتصادي اليوم وتم إصداره في الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير زيادة في التوظيف بمقدار...
ارتفعت أسعار النفط اليوم بنسبة 2.5%، بعد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. فقد وقعت اغتيالات لشخصيتين بارزتين في الشرق الأوسط خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما...
أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية في يونيو الماضي بنسبة 5.5% إلى 1.754 تريليون ريال ما يعادل 467.7 مليار دولار،...
شركات التكنولوجيا تتعافى من خسائرها بعد عمليات البيع الأخيرة نتائج إيرباص وأديداس الوضع العام للسوق: تشهد جلسة الأربعاء في أسواق الأسهم الأوروبية...
لتكوين كيان مصرفي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ,أعلن بنك الخليج وبنك بوبيان الكويتيان، في بيانين منفصلين أن مجلسي إدارتهما وافقا على مقترح لدراسة...
بعد سلسلة من أكبر الانخفاضات منذ عام 2022، بدأت العقود على مؤشر US100 في التعافي اليوم. والسبب وراء هذا الارتفاع هو التقرير المالي الفصلي لشركة Advanced...
Facts: Bitcoin bounced off the key short-term support zone The long-term sentiment remains bullish Recommendation: Trade: Long position...
